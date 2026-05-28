Truffa a Policoro! Ecco cosa è successo

A Policoro, presso la sede CISL Pensionati di Via Giustino Fortunato n. 10, prosegue l’attività di informazione, consulenza e assistenza dell’Adiconsum.

Lo sportello riceve il pubblico ogni sabato dalle 10:00 alle 12:00.

Ha affermato Marina Festa, Presidente Provinciale dell’Adiconsum:

“Il nostro sportello rappresenta un punto di riferimento fondamentale sul territorio e un vero e proprio presidio di legalità.

Siamo a disposizione per informare e assistere i cittadini contro truffe e raggiri, offrendo supporto anche alle persone sovraindebitate tramite il Fondo contro l’usura (ai sensi della Legge 108/1996)”.

Tra le problematiche più frequenti, l’associazione segnala un boom di irregolarità legate ai contratti di luce e gas.

Molto spesso i cittadini si ritrovano con un nuovo gestore senza aver mai firmato alcun contratto cartaceo o fornito un assenso vocale.

Proprio in merito all’ultimo caso rilevato a Policoro, come dichiarato da Marina Festa:

“Abbiamo inoltrato un reclamo alla società fornitrice, chiedendo lo storno delle fatture emesse, l’indennizzo per l’attivazione di forniture non richieste e la cancellazione dei dati del cliente dalla banca dati.

In caso di riscontro negativo, Adiconsum continuerà ad attivare ogni ulteriore iniziativa legale e sociale a tutela del cittadino raggirato”.