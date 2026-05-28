Nova Siri si accende con la “Festa dei Popoli”. Il programma

In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, i Progetti SAI dei Comuni di Nova Siri, Senise, Fardella, Latronico, San Severino Lucano e Lauria, gestiti dalla Cooperativa Sociale Medihospes, organizzano la “1ª Festa dei Popoli”, in programma il prossimo 30 maggio 2026 in Piazza Giovanni XXIII a Nova Siri Scalo.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere l’incontro tra culture diverse e valorizzare il significato dell’accoglienza, della solidarietà e della convivenza civile attraverso momenti di dialogo, testimonianza e condivisione.

La manifestazione rappresenta un’occasione concreta per celebrare la diversità culturale come ricchezza del territorio e per favorire una maggiore conoscenza reciproca tra cittadini e beneficiari dei progetti di accoglienza.

Il programma prenderà il via alle ore 17:30 con l’apertura degli stand artigianali, dove saranno esposti gadget e manufatti realizzati dai beneficiari dei centri SAI.

Alle ore 19:30 si terrà il convegno dal titolo “Insieme per una cultura dell’accoglienza”, moderato dal dott. Francesco Di Giorgio, con testimonianze dei beneficiari, saluti istituzionali dei sindaci dei Comuni coinvolti e interventi di rappresentanti del mondo sociale ed ecclesiale.

La serata proseguirà con un momento di convivialità aperto a tutta la cittadinanza, con buffet multietnico, musica dal vivo e attività di animazione dedicate ai bambini.

L’evento gode del patrocinio gratuito del Comune di Nova Siri e vuole essere un messaggio di inclusione, dialogo e partecipazione, nel segno dello slogan: “Persone che incontrano Persone”.

Di seguito la locandina con i dettagli.