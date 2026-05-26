Basilicata, Bardi incontra i sindaci neo-eletti: “Opereremo in totale sinergia”. Le sue parole

Giovedì 28 maggio, alle ore 11, il Presidente Vito Bardi incontrerà nella sala Verrastro i sindaci neoeletti nelle ultime consultazioni elettorali.

Un appuntamento istituzionale che vuole tracciare fin da subito una linea di continuità e collaborazione tra la Regione e le amministrazioni locali.

Il governatore rivolge il suo più caloroso augurio di buon lavoro ai nuovi primi cittadini:

“Amministrare un comune è un compito di grande responsabilità, un servizio quotidiano e instancabile a favore dei cittadini e del territorio.

Sono certo che opereremo in totale sinergia per affrontare le sfide che attendono la nostra Basilicata, mettendo sempre al centro il bene comune”.

Il Presidente sottolinea un dato politico e sociale di fondamentale importanza: il positivo riscontro della partecipazione democratica.

Aggiunge Bardi:

“Un elemento che mi preme evidenziare con orgoglio è la buona affluenza al voto registrata in questa tornata elettorale.

In un momento storico in cui spesso si registra un distacco dalla vita pubblica, la risposta dei lucani è stata un segnale forte e chiaro di maturità democratica e di profondo attaccamento alle proprie radici.

I cittadini hanno dimostrato di voler essere protagonisti del futuro delle proprie comunità, legittimando con forza il ruolo dei nuovi amministratori”.