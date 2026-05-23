Agricoltura: dal Governo altri 100 milioni per il comparto. Il provvedimento

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, ha approvato un provvedimento che prevede ulteriori 100 milioni di euro a sostegno del comparto agricolo attraverso crediti d’imposta per l’acquisto di fertilizzanti e gasolio agricolo.

Il decreto prevede, come si apprende da ansa, un credito d’imposta del 30% per l’acquisto di fertilizzanti, finanziato con 40 milioni di euro, e il rafforzamento del credito d’imposta sul gasolio agricolo con ulteriori 60 milioni di euro per i mesi di marzo, aprile e maggio.

Ne hanno dato notizia, in una nota congiunta, gli assessori regionali alle Politiche agricole di Fratelli d’Italia Dario Bond (Veneto), Alessandro Beduschi (Lombardia), Paolo Bongioanni (Piemonte), Giancarlo Righini (Lazio), Salvatore Micone (Molise) e Carmine Cicala (Basilicata), che l’hanno giudicata “una risposta tempestiva e concreta alle difficoltà causate dall’aumento dei costi energetici e delle materie prime”.

Hanno scritto:

“Il Governo interviene sostenendo direttamente la competitività delle imprese e difendendo la capacità produttiva del settore primario italiano, dimostrando con atti concreti di considerare l’agricoltura un settore strategico per l’economia nazionale, la sicurezza alimentare e la tutela del lavoro nelle aree rurali“.

Indicando “la strada intrapresa dal Governo Meloni con meno annunci e più risposte operative a sostegno di chi produce qualità, tutela il territorio e garantisce approvvigionamenti alimentari al Paese”, gli assessori hanno infine evidenziato che “il lavoro portato avanti dal Ministro Lollobrigida in sede nazionale ed europea sta consentendo all’Italia di difendere concretamente il proprio sistema agricolo in una fase complessa”.