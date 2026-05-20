Malattie neurodegenerative: l’importanza di prevenzione e cure a Bernalda. L’incontro

Si terrà sabato 23 maggio, con inizio alle ore 9:30, nella Domus dei Padri Trinitari di Bernalda, un convegno ECM dal titolo “Il Disturbo Neurocognitivo tra attualità e ricerca-Focus sulle malattie neurodegenerative: approcci farmacologici e non farmacologici”.

Promossa dal Centro di Riabilitazione dei Padri Trinitari di Bernalda, l’iniziativa sarà una giornata di studio e aggiornamento multidisciplinare rivolta a operatori e professionisti e dedicata ai temi della prevenzione, diagnosi, presa in carico e riabilitazione nelle patologie neurodegenerative.

A fare gli onori di casa nel corso dei saluti istituzionali, prima degli interventi di natura scientifica:

il direttore del Centro, Vito Campanale,

l’assessore alla Salute, alle Politiche per la persona e al Pnrr della Regione Basilicata, Cosimo Latronico,

la Garante regionale per le persone con disabilità della Regione Basilicata, Marika Padula,

esponenti delle istituzioni locali e della Sanità.

Il convegno riconoscerà 6 crediti ECM e sarà destinato a numerose figure professionali, tra cui medici, psicologi, infermieri, fisioterapisti, logopedisti, terapisti occupazionali, biologi nutrizionisti, educatori.

Ha detto il direttore del Centro, Vito Campanale:

“Il convegno, che ha visto il coinvolgimento di ordini professionali e istituzioni del territorio lucano rappresenta un’importante occasione di confronto tra professionisti della Salute sulle più recenti evidenze scientifiche e sugli approcci integrati nella gestione del disturbo neurocognitivo.

Allo stesso tempo, conferma l’attenzione crescente verso i disturbi neurodegenerativi, oggi considerati una delle principali sfide sanitarie e sociali legate all’invecchiamento della popolazione.

Temi come prevenzione, riabilitazione cognitiva, supporto ai caregiver e approcci multidisciplinari rappresentano infatti ambiti centrali nella ricerca contemporanea sulle demenze e sul decadimento cognitivo”.

Di seguito la locandina con i dettagli.