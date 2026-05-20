Polizia di Stato di Matera impegnata nell’attività di prevenzione: adottati dal Questore 9 Avvisi orali e 7 Fogli di via obbligatori

Il Questore Davide Della Cioppa ha emesso 9 Avvisi orali e 7 Fogli di via obbligatori nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità.

I provvedimenti, adottati a seguito dell’istruttoria svolta dalla Divisione Anticrimine della Questura, hanno riguardato soggetti ritenuti socialmente pericolosi o responsabili di condotte tali da destare particolare allarme sociale.

Gli Avvisi orali rappresentano una misura di prevenzione con la quale il Questore invita formalmente i destinatari a mantenere una condotta conforme alla legge, avvertendoli delle conseguenze previste in caso di reiterazione di comportamenti illeciti.

I Fogli di via obbligatori, invece, dispongono il divieto di ritorno nei comuni interessati per un determinato periodo di tempo nei confronti di persone non residenti, ritenute pericolose per la sicurezza pubblica.

Uno dei destinatari dei provvedimenti è un giovane di venti anni, residente in provincia di Foggia, il quale era stato segnalato agli agenti della Squadra Volante poiché insieme a un altro giovane, minorenne, si aggirava nel parcheggio di un centro commerciale nei pressi del capoluogo, avvicinando i clienti per chiedere, a volte anche con petulanza, un’offerta in danaro in cambio di cartoline con calendario.

A carico dell’uomo, a cui è stata anche contestata una violazione al Codice della Strada, risultano pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio. Poiché non svolge attività lavorativa a Matera, né risulta avere interessi leciti che ne giustificano la permanenza in questo territorio, nei suoi confronti è stato adottato il provvedimento di Foglio di via obbligatorio e contestuale divieto a fare ritorno nel Comune di Matera per un periodo di anni uno dalla data di notifica dell’atto.

L’adozione delle misure di prevenzione si inserisce nel quadro delle attività costantemente poste in essere dalla Polizia di Stato per garantire il rispetto della legalità e rafforzare la sicurezza del territorio.