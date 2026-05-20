Dal Salone del Libro di Torino a Tursi: tutto pronto per la presentazione di “Tutte le prose” di Albino Pierro. L’evento in programma

Si terrà oggi 20 Maggio alle ore 19:00 nella sala consiliare del Comune di Tursi la presentazione dell’opera Omnia “Tutte le prose” di Albino Pierro.

Il volume, curato dal prof. Giorgio Delia e pubblicato da Carocci Editore, raccoglie per la prima volta in edizione sistematica le prose del nostro vate candidato più volte al premio Nobel per la letteratura.

L’evento vedrà la partecipazione:

del Presidente dei Parchi Letterari Stanislao De Marsalich, il presidente del Parco Letterario Albino Pierro Franco Ottomano, del Sindaco di Tursi Salvatore Cosma, del curatore Giorgio Delia, il Presidente del Consiglio Regionale Marcello Pittella, il consigliere regionale Nicola Morea, il presidente della Provincia di Matera Francesco Mancini e la direttrice dell’Apt Basilicata Margherita Sarli e l’avvocato e scrittore Aurelio Pace.

A condurre la serata sarà lo storico Salvatore Calciano.

Commenta l’amministrazione comunale:

“Vi aspettiamo numerosi a questo momento unico che abbiamo avuto il piacere e l’onore di presentare in anteprima al Salone del Libro di Torino sabato scorso”.

Ecco i dettagli dell’evento.