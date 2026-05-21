Montescaglioso: il prof. Francesco Ciarfaglia premiato dal Ministero dell’Istruzione

Il Sindaco di Montescaglioso, Vincenzo Zito, fa sapere:

“Desidero esprimere le mie più vive congratulazioni al nostro concittadino, prof. Francesco Ciarfaglia, per un prestigioso traguardo nazionale.

Il progetto “Navigare il futuro dell’Istruzione: percorsi formativi per la transizione digitale nella scuola” che ha coordinato in qualità di referente e formatore, è stato selezionato dalla Scuola di Alta Formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito come Buona Pratica Nazionale.

Presto sarà premiato a Roma, nella Sala Aldo Moro del Ministero, per aver portato l’eccellenza del project management nel mondo della scuola.

Sapere che i talenti della nostra terra si fanno valere a livelli così alti è la dimostrazione che i nostri valori e la nostra cultura lasciano il segno.

A nome di tutta la Città, complimenti e ad maiora!”.