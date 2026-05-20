Basilicata, il digitale diventa inclusione: anziani a lezione contro le truffe. Il progetto

La Fnp Cisl, l’Adiconsum e la Cisl Basilicata hanno organizzato, stamani a Potenza, un incontro per gli over 65 al fine di fornire strumenti di alfabetizzazione digitale per evitare le truffe.

E, come si apprende da ansa, nonostante la percentuale più alta in Italia di chi cade nella rete dell’inganno sia quella ricompresa tra i 18 e i 35 anni, molto spesso sono proprio gli anziani ad avvicinarsi in maniera inconsapevole al mondo digitale e finirne vittime di malintenzionati.

“L’obiettivo – ha detto Giuseppe Amatulli, segretario generale della Fnp Cisl Basilicata – è quello di creare tra sindacato, associazioni e istituzioni una rete di prossimità capace di aiutare i cittadini lucani nelle sfide della modernità.

Vogliamo trasformare il digitale da potenziale minaccia a opportunità concreta per migliorare la qualità della vita delle persone più anziane“.

L’iniziativa rientra nel progetto regionale Digitalmentis, finanziato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy e dalla Regione Basilicata, che nella seconda fase si dedicherà anche al mondo dei più giovani.

L’occasione è stata anche utile per chiedere alle istituzioni “un patto sociale di fiducia digitale affinché gli anziani possano accedere alla rete con serenità e protezione, nella consapevolezza che l’accesso universale ai servizi digitali è un fondamento di cittadinanza e di inclusione sociale”.