Un lucano ai vertici di Confindustria. Auguri di buon lavoro

L’Assemblea privata di Confindustria che si è svolta nel a Roma “ha approvato all’unanimità la nomina di Francesco Somma a vicepresidente nazionale di Confindustria con delega alla Cultura d’Impresa e Certezza del Diritto”.

Lo ha reso noto l’ufficio stampa di Confindustria Basilicata.

Somma, “attuale presidente di Confindustria Basilicata e vicepresidente del Consiglio delle Rappresentanze regionali di Confindustria, vanta un lungo e corposo curriculum associativo che, già nel 2024, lo aveva portato nella squadra del presidente Emanuele Orsini in qualità di invitato permanente del Consiglio di Presidenza di Confindustria”.

Il direttore generale di Confindustria Basilicata, Giuseppe Carriero, esprime:

“viva soddisfazione per la prestigiosa nomina: si tratta uno straordinario riconoscimento che premia un percorso caratterizzato da compe-tenza, dedizione e costante impegno associativo, che Francesco Somma ha saputo esprimere nel corso degli anni con la sua riconosciuta autorevolezza, equilibrio e spirito di servizio a favo-re delle imprese e dello sviluppo economico della Basilicata, e nel più vasto sistema confindu-striale.

Si tratta di un risultato di grande prestigio per il sistema imprendito-riale lucano e un importante riconoscimento del valore espresso dalla Basilicata all’interno del massimo organismo di rappresentanza dell’industria italiana”.

Secondo il dirigente della Confindustria lucana:

“l’incarico affidato al presidente Somma assume un significato particolarmente rilevante sia per il profilo strategico delle dele-ghe attribuite, sia perché rafforza autorevolmente la presenza della Basilicata nei vertici nazionali.

Rappresenta, quindi, un motivo d’orgoglio e un’opportunità importante per l’intero territorio”.