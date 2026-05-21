Incidente mortale in Basilicata: una donna ha perso la vita

Ancora sangue sulle strade lucane.
Nella mattinata di oggi, un grave incidente si è verificato lungo la Strada Statale 103, nel territorio di Moliterno.
A perdere la vita è stata una donna originaria di Sarconi, alla guida di una Fiat Panda.
Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle autorità, la conducente avrebbe perso il controllo del veicolo, che è uscito dalla carreggiata.
L’impatto è stato estremamente violento, tanto da ridurre l’auto a un ammasso di lamiere.
Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e l’eliambulanza partita dall’ospedale San Carlo di Potenza.
Nonostante la rapidità dei soccorsi, per la donna non c’è stato nulla da fare.
Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.
Ci stringiamo al dolore della famiglia.