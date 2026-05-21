Orgoglio lucano: Orsola D’Onofrio trascina l’Italia del Kata in finale. In bocca al lupo!

Sul tatami tedesco splendida doppietta in casa D’Onofrio.

Le santarcangiolesi Terryana e Orsola allenate dal coach azzurro Cinzia Colaiacomo e dal coach della polizia di Stato Sara Battaglia non hanno deluso le aspettative.

Infatti, dopo Terryana nella prova individuale di ieri, anche la sorella minore Orsola, oggi, trascina la nazionale italiana di Kata femminile in finale.

Orsola D’Onofrio atleta lucana di Sant’Arcangelo appartenente al Gruppo Sportivo delle fiamme oro della polizia di Stato come la sorella, insieme a Carola Casale, Michela Rizzo ed Elena Roversi domenica all’ Eissporthalle di Francoforte (Germania) affronteranno il team portoghese di Kata femminile.

Le atlete azzurre ci regaleranno un weekend intenso di emozioni e di spettacolo.