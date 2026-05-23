Bernalda, tutto pronto per il Memorial Piarulli: le modifiche alla circolazione

In occasione del 𝗠𝗲𝗺𝗼𝗿𝗶𝗮𝗹 𝗚𝘂𝗲𝗿𝗶𝗻𝗼 𝗣𝗶𝗮𝗿𝘂𝗹𝗹𝗶, in programma a Bernalda (MT) 𝗱𝗼𝗺𝗲𝗻𝗶𝗰𝗮 𝟮𝟰/𝟬𝟱/𝟮𝟬𝟮𝟲, si comunica che sono state emanate:
- Ordinanza n.56 del Comune di Bernalda relativa ai divieti di sosta e circolazione previsti lungo il percorso della manifestazione.
- Ordinanza n.44 della Provincia di Matera per chiusura temporanea al traffico delle SS.PP. 15 e 75.
MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE:
𝗗𝗶𝘃𝗶𝗲𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗮 𝗲 𝗳𝗲𝗿𝗺𝗮𝘁𝗮 dalle ore 06:00 alle ore 14:00 e comunque sino a cessate esigenze in:
- Corso Umberto I – tratto tra Viale della Resistenza e Via Madonna Degli Angeli;
- Viale Della Resistenza;
- Viale della Repubblica;
- Viale Maestri del Lavoro.
𝗖𝗵𝗶𝘂𝘀𝘂𝗿𝗮 𝗮𝗹 𝘁𝗿𝗮𝗳𝗳𝗶𝗰𝗼 𝘃𝗲𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝗿𝗲 𝗲 𝗽𝗲𝗱𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 eccetto mezzi appartenenti alla manifestazione, Forze dell’Ordine e Servizi di Emergenza con divieto di attraversare in qualsivoglia modalità il percorso della gara ciclistica così come indicato:
- Viale Maestri del Lavoro sino a fine competenza comunale SP 154;
- Viale della Repubblica;
- Viale Della Resistenza;
- Corso Umberto I;
- Via Madonna Degli Angeli;
- SS.PP. N. 15 E N. 75
dalle ore 07:45 alle ore 14:00 e comunque sino a cessate esigenze.
𝗚𝗹𝗶 𝗮𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀𝗶 𝗱𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗳𝗿𝗼𝗻𝘁𝗶𝘀𝘁𝗶 𝗹𝘂𝗻𝗴𝗼 𝗶𝗹 𝗽𝗲𝗿𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗴𝗮𝗿𝗮, 𝗮𝘃𝘃𝗲𝗿𝗿𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗻𝗲𝗶 𝘀𝗲𝗴𝘂𝗲𝗻𝘁𝗶 𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗶 𝗱𝗶 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗱𝗮, 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗶𝗮𝘁𝗶 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗣𝗼𝗹𝗶𝘇𝗶𝗮 𝗟𝗼𝗰𝗮𝗹𝗲 𝗮 𝗱𝗮 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗿𝗶𝘇𝘇𝗮𝘁𝗼:
a) Via Del Concilio Vaticano II, per i residenti in zona S. Donato/ Chiesa Mater Ecclesiae;
b) Via A. Schwartz, per i residenti zona Matine Angeliche;
c) Via P.La Torre – direz. Viale De Bernaudo, per i residenti zona “Bernalda Nuova”;
d) S.P. “Tratturo Tarantino” – direz. Metaponto, per i residenti in via Madonna degli Angeli e zone limitrofe;
e) Via Don Milani – direz. via Del Concilio, per i residenti in via Delle Fontane;
f) Via Carlo Levi per i residenti in via De Martino, Via Belisario e zone limitrofe;
𝗟’𝗶𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗱𝗼𝗽𝗽𝗶𝗼 𝘀𝗲𝗻𝘀𝗼 𝗱𝗶 𝗰𝗶𝗿𝗰𝗼𝗹𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 in via Carlo Levi dalle ore 07:45 alle ore 14:00, e comunque sino a cessate esigenze