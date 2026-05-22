Matera, stop all’erba alta: al via interventi di sfalcio straordinario su tutto il territorio

L’Amministrazione comunale di Matera ha disposto un ulteriore rafforzamento straordinario e temporaneo degli interventi di sfalcio delle aree verdi cittadine, al fine di garantire adeguati standard di decoro urbano, sicurezza e igiene pubblica.

Con determina dirigenziale del Settore Ambiente, Igiene e Parchi Urbani è stato infatti affidato il servizio temporaneo ed urgente di rafforzamento straordinario degli interventi di sfalcio delle aree verdi della Città di Matera – “Supporto operativo Lotto 1 e Lotto 2”, per la durata di 41 giorni, dal 21 maggio al 30 giugno 2026.

Il provvedimento si è reso necessario a causa delle eccezionali condizioni meteorologiche registrate nelle ultime settimane, caratterizzate dall’alternanza di giornate soleggiate e frequenti precipitazioni, che hanno determinato, oltre che naturali ritardi nella manutenzione del verde urbano, una crescita particolarmente intensa della vegetazione erbacea su tutto il territorio urbano.

Gli interventi riguarderanno oltre 117 ettari di aree verdi distribuite nell’intero perimetro cittadino e consentiranno di incrementare le squadre operative e i mezzi meccanici dedicati alle attività straordinarie di sfalcio.

Sottolinea l’Assessore all’Ambiente Rocco Buccico:

“Con questo ulteriore potenziamento operativo interveniamo per fronteggiare una situazione straordinaria che sta interessando l’intero territorio urbano e ha creato criticità diffuse su tutto il territorio.

Fermo restando che si sta operando secondo il vecchio sistema di manutenzione, intendiamo assicurare continuità ed efficacia agli interventi di sfalcio in attesa della conclusione della nuova gara per il servizio triennale di gestione e manutenzione del verde pubblico comunale, per la quale sono in corso le ultime verifiche amministrative prima dell’aggiudicazione definitiva”.