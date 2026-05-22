Vertenza CallMat Matera: convocato un incontro in Prefettura. Queste le ultime notizie

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa delle Segreterie Regionali Cgil, Fistel Cisl, Uil Fpc, Ugl Telecomunicazioni:

“Le Segreterie Regionali di SLC CGIL, FISTEL CISL, UIL FPL e UGL Telecomunicazioni di Basilicata rendono noto che il Prefetto di Matera, dott.ssa Maria Carolina Ippolito, ha convocato per lunedì 25 maggio 2026 alle ore 13:00 un incontro presso la Prefettura di Matera dedicato alla vertenza CallMat.

La situazione attorno alla crisi dell’azienda continua infatti a registrare forti elementi di preoccupazione e crescente tensione.

Le organizzazioni sindacali intendono rappresentare al Prefetto tutta la gravità del nuovo rinvio del tavolo di crisi convocato presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), inizialmente previsto per il 26 maggio e successivamente posticipato al 10 giugno prossimo.

Una decisione comunicata nelle ultime ore alle sigle sindacali e che, secondo le organizzazioni dei lavoratori, non sarebbe stata accompagnata da motivazioni ritenute adeguate.

“Si tratta di un gesto grave in un momento particolarmente delicato per il futuro dei lavoratori”, dichiarano le Segreterie regionali.

Al centro della vertenza vi sono le prospettive occupazionali di centinaia di dipendenti CallMat, dopo che l’azienda ha annunciato l’intenzione di avviare procedure di mobilità a seguito dell’ennesima riduzione dei volumi di traffico da parte di TIM.

Per i sindacati, il rinvio del tavolo ministeriale appare “immotivato davanti a una crisi che richiede invece un impegno straordinario da parte di tutti i livelli politici e istituzionali”.

Una scelta che rischia di aggravare ulteriormente una situazione già fortemente critica e di aumentare le preoccupazioni dei lavoratori e delle loro famiglie.

Nel corso dell’incontro in Prefettura, le organizzazioni sindacali ribadiranno la necessità di un intervento urgente e concreto da parte delle istituzioni, affinché vengano coinvolte tutte le parti interessate e si individuino soluzioni immediate per garantire la salvaguardia occupazionale e il futuro produttivo del sito di Matera”.