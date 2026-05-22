Il grande ciclismo in arrivo sulle strade di Bernalda: “Orgogliosi di onorare la memoria di un uomo semplice come Piarulli”. L’evento

Cresce vistosamente l’attesa per il Memorial Guerrino Piarulli che riporta dopo tanto tempo una competizione di ciclismo su strada a Bernalda e dintorni.

Domenica 24 maggio l’evento è firmato dall’attivissimo sodalizio locale della Polisportiva Re-Cycling ed è valido per il campionato regionale FCI Basilicata.

La mattinata si preannuncia intensa con la partenza prevista alle 9:10 da corso Umberto I per gli amatori.

Ad oggi sono 127 iscritti che concorrono al circuito Cicloamatour che interessa le gare amatoriali su strada della vicinissima Puglia ed è una prova jolly che assegna solamente punteggio per partecipazione.

Dopo il ritrovo delle 7:30 in largo San Donato, i partecipanti sono attesi da 11 giri di un circuito da 7,4 chilometri, costellato da alcuni tratti in falsopiano e da una rampa di 400 metri al 10% che farà sicuramente selezione.

Le premiazioni valorizzano i primi 3 assoluti uomini e donne, oltre alle categorie, senza cumulo dei premi.

Alle 11:30 il testimone passa ai 44 esordienti iscritti di primo e secondo anno, pronti a sfidarsi in partenza unica sempre da Corso Umberto I. Per loro è previsto lo stesso tracciato di 7,4 chilometri ma da ripetere quattro volte.

Per gli amatori il titolo regionale FCI Basilicata andrà all’atleta tesserato con la società che ha la residenza nella regione, discorso diverso per gli esordienti a cui farà affidamento la residenza nella propria regione indipendentemente dove è tesserata la società.

Una manifestazione a cui gli atleti non possono rinunciare, per dare lustro a Bernalda e al suo territorio, riconoscendone l’importanza che merita nel ricordo di Guerrino Piarulli.

Dichiara la Consigliera Comunale di Bernalda, Arianna Gallitelli:

“Bernalda si accenderà di passione con questo evento per celebrare rispetto, sacrificio e inclusione.

Siamo orgogliosi di onorare la memoria di un uomo semplice come Guerrino Piarulli che credeva nello sport come motore di crescita, un principio sano che continueremo a trasmettere.

Il nostro ringraziamento va alla Federazione Ciclistica Italiana, alla Polisportiva Re-Cycling Bernalda e a tutti coloro che rendono possibile questa bellissima giornata”.

Di seguito le locandine con i dettagli.