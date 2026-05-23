Matera: una maxi coperta contro la violenza. L’iniziativa

Sarà inaugurato lunedì 25 maggio a Matera, alle 18 e 30, nella sede della cooperativa ‘Il Sicomoro’, in via Domenico Ridola, lo spazio ‘Viva Vittoria Matera’.

Si tratta di un luogo d’incontro e laboratorio aperto a tutti coloro i quali vorranno partecipare alla realizzazione di una grande coperta che il 21 e 22 novembre prossimi ricoprirà piazza Vittorio Veneto, cuore della ‘ città dei Sassi’, per dire ‘no’ alla violenza sulle donne.

A promuovere l’evento l’associazione lucana “T-Essere Aps” in collaborazione con l’associazione di volontariato “Viva Vittoria Odv” di Brescia che dal 2015 ha ‘messo la coperta’ a più di 40 piazze italiane ed estere.

Nello spazio ‘ Viva Vittoria’ del capoluogo lucano volontarie e volontari potranno realizzare, ai ferri o all’uncinetto, i quadrati 50×50 che, cuciti assieme, comporranno la maxi coperta.

Nel laboratorio saranno inoltre distribuiti i filati, dono di privati e aziende, a chi vorrà partecipare alla realizzazione di un pezzo di manufatto.

L’iniziativa contribuirà alla raccolta di fondi da devolvere a “Pangea Ets”, la fondazione che gestisce lo sportello antiviolenza e la casa rifugio ‘Isabella Morra’ di Matera per conto del Comune, altro partner dell’evento.

L’obiettivo è quello di sostenere le donne nei percorsi di uscita dalla violenza e nella costruzione di autonomia e diritti con il fondo ‘Io Posso’.

Già 300 i quadrati di coperta raccolti dall’associazione “T-Essere” nei laboratori attivati in rete nei diversi comuni della Basilicata.

Fondamentale il ruolo svolto dal Centro di servizio al volontariato (Csv ) di Basilicata, che ha patrocinato l’evento.

Spiega Gianleo Iosca, direttore del Csv:

“Siamo da tempo al fianco dell’associazione ‘T- Essere’ che è nata proprio nel Csv Basilicata per portare avanti processi virtuosi di partecipazione tra le realtà associative differenti presenti sul territorio.

Siamo soddisfatti di aver contribuito a questa iniziativa dalla grande valenza sociale che accende i riflettori su una tematica importante, di cui ci occupiamo da tempo anche con diversi corsi di formazione rivolti ai volontari e agli operatori del settore”.

Al Csv lucano il ringraziamento dell’associazione T- Essere:

“Ringraziamo il Csv per aver patrocinato l’iniziativa ‘Viva Vittoria Matera’ che abbiamo promosso e organizzato con l’obiettivo di unire associazioni e cittadinanza in una mobilitazione collettiva.

Ci auguriamo che sempre più realtà possano aderire, per mantenere alta l’attenzione e rafforzare, con determinazione e continuità, l’impegno contro la violenza sulle donne”.