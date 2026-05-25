118 Basilicata: “Bene intesa ASP-ASM, ma serve soluzione strutturale”. La proposta

“Accogliamo con favore l’accordo finalmente raggiunto tra ASP e ASM per il personale del 118 con limitazioni.

È una risposta attesa da tempo e rappresenta un segnale importante per tanti operatori che, nonostante le limitazioni sopravvenute, continuano a mettere a disposizione competenze, esperienza e professionalità al servizio della sanità lucana”.

Lo dichiara il consigliere regionale Nicola Morea, intervenendo sul protocollo recentemente siglato tra le due aziende sanitarie, che scrive:

“Questa intesa dimostra che una soluzione è possibile.

Tuttavia non possiamo pensare che questioni così delicate vengano affrontate ogni volta attraverso accordi episodici o protocolli costruiti caso per caso.

Il rischio è quello di lasciare il personale in una condizione di incertezza continua, senza una prospettiva stabile e senza una visione organizzativa complessiva”.

Per il consigliere regionale il tema deve essere affrontato in modo strutturale, anche in vista di una revisione dell’intero sistema dell’emergenza-urgenza regionale.

Lo stesso dichiara:

“Da tempo sostengo che sia necessario intervenire con una riorganizzazione vera del sistema del Centro Emergenza Urgenza 118.

In attesa di questo percorso, però, bisogna garantire strumenti certi e permanenti per il personale con limitazioni.

È esattamente il senso della proposta di legge che ho depositato insieme al Presidente del Consiglio regionale Marcello Pittella, all’esame della Commissione competente“.

La proposta normativa, infatti, punta a rendere stabile la possibilità di passaggi e mobilità tra ASP e ASM per il personale del 118 con limitazioni, superando la logica delle soluzioni occasionali e costruendo un meccanismo ordinario e continuativo.

Un’impostazione che nasce dalla volontà di intervenire normativamente per colmare criticità organizzative e superare l’attuale frammentarietà degli strumenti disponibili.

Conclude Morea:

“Il personale del 118 rappresenta una risorsa strategica per il sistema sanitario regionale e va tutelato.

Per questo serve passare dalla gestione emergenziale delle problematiche ad una programmazione stabile: bene l’accordo raggiunto, ma ora trasformiamolo in una soluzione definitiva e strutturale”.