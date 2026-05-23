Matera, incendio in un appartamento: danni ingenti! Vigili del fuoco e 118 sul posto

Nella giornata odierna, 23 maggio 2026, intorno alle ore 10:50, la prima partenza dei Vigili del Fuoco della Sede Centrale di Matera è intervenuta in via Giovanbattista Pergolesi per un incendio divampato all’interno di un appartamento situato al piano rialzato di una palazzina.
Grazie alla rapidità delle operazioni di soccorso, il personale di Vigili del Fuoco è riuscito a circoscrivere tempestivamente il rogo, impedendo che le fiamme potessero propagarsi alle altre unità abitative dello stabile o all’esterno.
I danni, sebbene ingenti, sono rimasti confinati esclusivamente all’interno dell’appartamento interessato dal sinistro.
Non si registrano feriti tra i residenti.
Una persona, colta da malore a causa dell’accaduto, è stata immediatamente presa in carico e soccorsa dal personale sanitario del 118, giunto prontamente sul posto.
Per i rilievi di rito, sono intervenuti sul luogo dell’evento anche i Carabinieri e la Polizia Locale.
Ecco le foto.