Sanità a Matera: ASM e Regione sul territorio tra prevenzione, cure palliative e ricerca

Una giornata intensa di confronto, ascolto e condivisione in diversi appuntamenti sul territorio che conferma l’impegno dell’ASM nel promuovere una sanità sempre più attenta ai bisogni dei cittadini, fondata sulla collaborazione tra professionisti e istituzioni.

A portare i saluti della Direzione Strategica dell’Azienda Sanitaria locale di Matera il Direttore Sanitario Andrea Gigliobianco insieme all’Assessore regionale alla Salute Cosimo Latronico, per testimoniare vicinanza, ascolto e impegno concreto nei percorsi di prevenzione, cura e presa in carico dei pazienti.

A Policoro, nella Sala Consiliare del Comune, si è svolta la giornata di informazione dedicata ai tumori ovarici, in occasione della Giornata Mondiale.

Un momento di grande valore umano e scientifico nato dall’esperienza e dalla determinazione di Anna Maria Pagone, con il coinvolgimento di professionisti, associazioni e istituzioni.

L’ASM ha voluto sottolineare l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce, strumenti fondamentali nella lotta ai tumori ginecologici.

Tra i relatori presenti, particolarmente apprezzati gli interventi:

della dottoressa Emilia Tallarico dell’Unità Operativa di Anatomia Patologica dell’Ospedale di Matera, figura professionale spesso lontana dai riflettori ma essenziale nei percorsi diagnostici e terapeutici,

della dottoressa Grazia Lazzari, direttore Struttura complessa Interaziendale di Radioterapia, con cui l’ASM sta lavorando per l’avvio della Radioterapia presso l’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera. Di rilievo anche il contributo di Domenico Dell’Edera, Responsabile della U.O.C. Genetica Medica dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di Giuseppe Trojano, direttore U.O.C. di Ginecologia e ostetricia e di Immacolata Brucoli, dirigente medico della U.O.C. Oncologia medica.

A Matera, nell’Auditorium “R. Gervasio”, il seminario-convegno “Scienza, Arte ed Equilibrio – La Voce” ha approfondito il rapporto tra medicina, neuroscienze, musica e performance artistica, valorizzando la voce come espressione di salute, identità e benessere.

Sempre a Matera, nell’Auditorium dell’Ospedale Madonna delle Grazie, spazio al confronto sulle Cure Palliative dell’adulto e pediatriche, a 15 anni dalla Legge 38, per rafforzare reti assistenziali sempre più accessibili, integrate e vicine ai bisogni dei pazienti e delle famiglie. In evidenza il lavoro della dottoressa Dorangela Locantore per lo sviluppo dell’assistenza territoriale.

A Bernalda, nella Domus dei Padri Trinitari, il convegno ECM “Il Disturbo Neurocognitivo tra attualità e ricerca” ha posto al centro il valore del percorso multidisciplinare e della presa in carico globale nelle malattie neurodegenerative, attraverso il confronto tra specialisti, operatori sanitari e professionisti della riabilitazione.