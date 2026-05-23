Prima settimana di emozioni al 31° Torneo “Maria Santissima della Bruna”. L’evento del CSI Matera inizia il cammino verso la finalissima

Prima grande settimana di sfide al “Gennaro Maccarrone” di San Giacomo, a Matera, per la 31° edizione del Torneo “Maria Santissima della Bruna”.

L’evento organizzato dal Comitato Territoriale del Centro Sportivo Italiano di Matera entra nel vivo.

Dopo l’assegnazione della 4° Supercoppa “Vito Chimenti”, andata alla Tecnovetro-Essedì, già detentrice del Trofeo, si sono messe all’opera tutte le squadre per provare a strappare ai neri della coppia Ciurria-Ruggieri la vittoria finale.

La prima settimana di sfide ha visto protagonisti i Bad Boys, il Team della Bruna e Laser Medicina Estetica, capaci di superare nettamente i propri avversari, ma non senza fatica.

Anche l’Agenzia La Lucana-Central Frutta dei Fratelli Di Lena ha dato sfoggio di una bella prestazione, mentre la Ferroli si è imposta di misura con un 1-0 che non si vede quasi mai sui campi di calcio a cinque.

Due i pareggi di giornata, con la Mda Futsal Team fermata dalla Terrazza Cavaliere e la Boutique Kitch-La Voglia Matta capace di bloccare proprio la Tecnovetro-Essedì, in una gara dove a fare la differenza sono stati i portieri (1-1 il finale).

In un torneo dove tutte disputeranno cinque sfide, la caccia al passaggio del turno è aperta.

Ricordiamo che le prime cinque classificate andranno direttamente ai quarti di finale, mentre le altre tre qualificate usciranno dai play-in, che disputeranno le squadre dalla sesta all’undicesima posizione. Infine le ultime tre, delle quattordici squadre ai nastri di partenza, saranno eliminate.

Andando con ordine delle gare disputate: Laser Medicina Estetica ha conquistato il successo sulla F.D.A. Costruzioni con un Claudio Fabiano in grande spolvero, coadiuvato da Giordano e Martemucci.

Gara chiusa virtualmente già nel primo tempo e poi controllata dai biancoazzurri. A seguire il primo pareggio del torneo.

In una gara combattuta Terrazza Cavaliere e Mda Futsal Team hanno giocato meglio un tempo per parte, ai gol di Eletti e D’Angelo nella prima frazione, hanno risposto Di Stefano e Simone in due minuti nella ripresa.

Finale equilibrato e nonostante le emozioni, chiuso sul 2-2 dalle due formazioni. Nella gara tra Ferroli e L’Angolo del Sapore è stato il lampo di Giovanni Coretti a cambiare le sorti dell’incontro (1-0); mentre i Bad Boys dopo un primo tempo abbastanza controllato, nella ripresa hanno dilagato.

Tripletta per Taccogna, doppietta per Zocco e sigillo di Ghazi; mentre la Diledil ha provato a rientrare in gara con i due gol di Cristian Andrisani, senza molto successo (6-2).

Carlucci e Colamonaco hanno fissato il risultato di un grande match tra Tecnovetro-Essedì e Boutique Kitch-La Voglia Matta. Due squadre capaci di crearsi tante occasioni, ma dove entrambi i portieri si sono rivelati al limite dell’insuperabile, costringendo la sfida a terminare solamente sull’1-1, ma non senza emozioni.

Il Team della Bruna, reduce dalla Supercoppa persa, si è immediatamente preso una rivincita.

A farne le spese il Bar Tabaccheria Tre Torri, nonostante un primo tempo terminato 2-0 per i biancazzurri grazie alla doppietta di Eustachio Bruno. Nella ripresa i gialloneri di mister Franco Perrucci hanno iniziato a macinare gioco e reti, ribaltando completamente il match. Doppiette per Carella e Marco Perrucci, gol di Basta e Pilieri.

Utile solo per le statistiche il gol di Tarasco nel finale (6-3).

Mentre l’ultima sfida in programma era sicuramente una delle gare più belle. La partita ha messo di fronte l’Agenzia La Lucana-Central Frutta e la LC Team-Ecosistema dei fratelli Nuzzi.

Primo tempo equilibratissimo, dove le due squadre hanno pensato prima a non scoprirsi e solamente nel finale Grossi ha messo Laurenzana nella condizione di sbloccare la gara.

Ad inizio ripresa Grittani ristabilisce la parità, ma questa volta Grossi si mette in proprio e al 10′ riporta avanti i suoi. Pochi minuti più tardi Giannace ritrova il pareggio, ma nel pallottoliere delle occasioni, con la gara apertissima, è ancora Laurenzana al 21′ della ripresa a mettere la parola fine all’incontro e regalare i primi tre punti della manifestazione all’Agenzia La Lucana. Certamente anche la LC Team non ha sfigurato e senza dubbio vedremo queste due squadre tra le protagoniste della manifestazione.

La seconda settimana del torneo si apre martedì 26 maggio con L’Angolo del Sapore che sfiderà la Tecnovetro-Essedì dalle 21, mentre alle 22 LC Team-Ecosistema dei fratelli Nuzzi affronterà Terrazza Cavaliere. Mercoledì 27 dalle 21 la Diledil contro Bar Tabaccheria Tre Torri e Laser Medicina Estetica contro l’Agenzia La Lucana-Central Frutta dei fratelli Di Lena. Giovedì 28 appuntamento alle 22 per Boutique Kitch-La Voglia Matta contro Bad Boys; mentre venerdì 29 alle 21 Team della Bruna affronta F.D.A. Costruzioni e alle 21 Mda Futsal Team contro Ferroli.