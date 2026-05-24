Matera perde Antonio Elettrico: “Amministratore appassionato e vicino ai giovani”

Con profondo dolore, il Sindaco di Matera Nicoletti e l’Amministrazione Comunale tutta esprimono il più sincero cordoglio per la prematura scomparsa del consigliere comunale Antonio Elettrico, eletto nella lista Io Sud:

“La notizia rattrista profondamente l’intera comunità cittadina, che perde una persona solare, generosa e sempre propositiva, capace di offrire con passione e dedizione il proprio contributo alla crescita della città.

Antonio è stato un amministratore attento e partecipe, vicino ai giovani, alle loro esigenze e alle dinamiche sociali e politiche del territorio, distinguendosi per entusiasmo, disponibilità e spirito di servizio.

Oltre al suo impegno istituzionale, lascia il ricordo di un uomo dai grandi valori umani: un padre dolce e un marito esemplare, un professionista stimato e un punto di riferimento per quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo e collaborare con lui.

In questo momento di immenso dolore, il Sindaco, la Giunta, il Consiglio Comunale e l’intera Amministrazione si stringono con affetto alla famiglia, condividendone il dolore e rivolgendo le più sentite condoglianze.

Il ricordo di Antonio resterà vivo nella memoria della comunità e nel segno del suo impegno al servizio della città”.