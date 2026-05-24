Su Matera torna il sole: in arrivo fase stabile con temperature in aumento! Ecco le ultime previsioni

Alta pressione in graduale espansione sul Mediterraneo, comporta l’inizio di una fase caratterizzata da tempo stabile e soleggiato con temperature in progressivo aumento.
Ma che tempo ci attende su Matera?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 25 Maggio, avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 28°C, la minima di 17°C.
Martedì 26 Maggio avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge..
La temperatura massima registrata pare che sarà di 31°C, la minima di 18°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.