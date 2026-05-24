Basilicata, tragico incidente: una persona ha perso la vita

Ancora un grave incidente in Basilicata, dove nella tarda mattinata di oggi ha perso la vita un uomo di 50 anni lungo la SS 93, nel territorio di Venosa.
Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo finendo fuori strada.
Nonostante il tempestivo arrivo dei sanitari del 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.
Sul posto è intervenuta anche l’eliambulanza del 118, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Venosa, chiamati a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.
Al momento, l’ipotesi più probabile è quella di un incidente autonomo.