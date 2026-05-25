Bernalda, confronto sulle criticità di Metaponto: presto interventi per migliorare la qualità della vita e valorizzare il territorio

Nei giorni scorsi si è svolto, presso la Sala Consiliare del Comuni di Bernalda, un importante incontro tra l’Amministrazione comunale di Bernalda, i rappresentanti dei villaggi turistici, amministratori condominiali, cittadini e associazioni del territorio, tra cui la Pro Loco di Metaponto, per affrontare alcune delle principali criticità che interessano la comunità metapontina.

All’incontro hanno preso parte:

il Sindaco di Bernalda Francesca Matarazzo,

l’Assessore per la gestione del territorio e dell’ambiente Coppola, il delegato provinciale Vita Scocuzza,

oltre agli amministratori di diversi complessi residenziali.

Tra i temi principali affrontati vi è stato quello della sicurezza urbana.

L’Amministrazione ha annunciato l’installazione di nuove telecamere di videosorveglianza con l’obiettivo di contrastare fenomeni di abbandono dei rifiuti e migliorare il controllo del territorio.

Contestualmente è stata confermata una maggiore attenzione all’illuminazione pubblica nelle aree attualmente poco illuminate o completamente al buio.

Secondo quanto emerso, il Comune avrebbe già individuato le risorse economiche necessarie e l’intervento potrebbe essere realizzato entro l’estate.

L’Amministrazione ha inoltre illustrato il piano di rafforzamento delle attività di disinfestazione contro le zanzare attraverso interventi integrati e ha annunciato un appalto per la bonifica e la manutenzione dei canali.

Ampio spazio è stato dedicato anche al tema dell’erosione costiera.

I partecipanti hanno chiesto interventi concreti e tempestivi per tutelare il litorale di Metaponto, evidenziando la necessità che le opere previste per contrastare l’avanzamento del mare, comprese le barriere soffolte, interessino non solo la fascia centrale del lido ma anche le aree laterali maggiormente esposte ai fenomeni erosivi.

L’incontro si è concluso in un clima di confronto costruttivo, con l’impegno condiviso di mantenere aperto il dialogo tra cittadini e istituzioni per migliorare la qualità della vita e valorizzare il territorio di Metaponto.