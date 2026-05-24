Bernalda in festa per la Giornata Azzurra: sport, partecipazione e grande entusiasmo

Una nota del Comune di Bernalda fa sapere:
“Una giornata di sport, emozioni e condivisione!
La partecipazione è stata straordinaria:
- 58 squadre provenienti da Abruzzo, Sicilia, Puglia, Basilicata e Calabria
- 190 atleti partenti nelle due gare in programma
Una presenza importante che ha reso ancora più speciale questa edizione, valida come:
- Campionato Regionale Basilicata
- Trofeo CicloAmatour Interregionale
Un plauso al nostro concittadino Maher Tounsi per il suo 2° posto alla Prima Edizione di questa Giornata Azzurra e alla polisportiva Re-Cycling per tutta l’organizzazione.
Ringraziamo tutti i cittadini, i partecipanti, i volontari, le Forze dell’Ordine, la Protezione Civile, gli amici e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento.
Ogni partenza, ogni arrivo, ogni chilometro percorso ha raccontato lo spirito di una comunità”.