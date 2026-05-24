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Bernalda in festa per la Giornata Azzurra: sport, partecipazione e grande entusiasmo

24 Maggio 2026

Una nota del Comune di Bernalda fa sapere:

“Una giornata di sport, emozioni e condivisione!

La partecipazione è stata straordinaria:

  • 58 squadre provenienti da Abruzzo, Sicilia, Puglia, Basilicata e Calabria
  • 190 atleti partenti nelle due gare in programma

Una presenza importante che ha reso ancora più speciale questa edizione, valida come:

  • Campionato Regionale Basilicata
  • Trofeo CicloAmatour Interregionale

Un plauso al nostro concittadino Maher Tounsi per il suo 2° posto alla Prima Edizione di questa Giornata Azzurra e alla polisportiva Re-Cycling per tutta l’organizzazione.

Ringraziamo tutti i cittadini, i partecipanti, i volontari, le Forze dell’Ordine, la Protezione Civile, gli amici e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento.

Ogni partenza, ogni arrivo, ogni chilometro percorso ha raccontato lo spirito di una comunità”.