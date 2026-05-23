Comunali: in Basilicata si vota per eleggere 16 sindaci. Gli orari dei seggi

Nella giornata di domani, domenica 24 maggio 2026, e lunedì 25 maggio, si vota in 16 comuni della Basilicata per il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali.
Circa 50.000 gli elettori lucani chiamati al voto.
Tutti i comuni al voto hanno una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.
Il sistema elettorale prevede un turno unico senza ballottaggio, salvo casi di parità assoluta.
I 16 centri lucani coinvolti sono così suddivisi tra le due province:
- Provincia di Potenza (10 comuni): Acerenza, Castronuovo di Sant’Andrea, Cersosimo, Corleto Perticara, Filiano, Francavilla in Sinni, Lauria, Moliterno, Sant’Arcangelo, Sarconi.
- Provincia di Matera (6 comuni): Accettura, Craco, Grottole, Salandra, San Giorgio Lucano, Tursi.
I seggi resteranno aperti nei seguenti orari:
- Domenica 24 maggio: dalle ore 7:00 alle ore 23:00.
- Lunedì 25 maggio: dalle ore 7:00 alle ore 15:00.
Subito dopo la chiusura dei seggi di lunedì inizierà lo scrutinio dei voti.