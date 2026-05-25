Irsina celebra le sue radici e guarda al futuro del territorio: straordinaria la partecipazione registrata

Si è conclusa ieri con grande partecipazione e un ampio consenso la prima edizione della Festa dell’Agricoltura promossa dal Comune di Irsina, una giornata che ha saputo trasformarsi in un importante momento di valorizzazione del territorio, confronto istituzionale e condivisione comunitaria.

Gli spazi dell’ex consorzio hanno accolto cittadini, operatori del settore, istituzioni e visitatori in una manifestazione che ha riportato al centro l’identità agricola della comunità irsinese, confermandosi fin dalla sua prima edizione come un appuntamento capace di unire tradizione, innovazione e prospettive di sviluppo.

Oltre 30 espositori, tra produttori, aziende del comparto agricolo e rivenditori di mezzi e attrezzature, hanno animato la giornata con una vasta esposizione di trattori, macchine agricole, tecnologie per il lavoro nei campi e strumenti legati alla tradizione rurale, offrendo una rappresentazione concreta della vitalità e della forza del tessuto produttivo locale.

Particolarmente significativo il tavolo tecnico dedicato al futuro delle aree interne e allo sviluppo del comparto agricolo, che ha visto la partecipazione di Luigi Giuseppe Decollanz, presidente di Acque del Sud S.p.A., e di Vittorio Restaino, dirigente del Dipartimento Agricoltura della Regione Basilicata.

Un momento di approfondimento e confronto sulle prospettive del settore, sulle sfide che interessano i territori interni e sul ruolo strategico dell’agricoltura per la crescita economica e sociale delle comunità.

Alla manifestazione hanno preso parte anche:

la senatrice Maria Nocco,

il vicepresidente della Regione Basilicata Pasquale Pepe,

il consigliere regionale Nicola Morea,

l’assessora Antonella Lorusso del Comune di Gravina, con delega alla storica Fiera di San Giorgio,

il presidente della Provincia di Matera Francesco Mancini, a testimonianza dell’attenzione istituzionale verso un’iniziativa che punta a diventare un riferimento per il territorio.

Accanto ai momenti di confronto e agli spazi espositivi, la manifestazione ha offerto anche occasioni di aggregazione e intrattenimento con aree dedicate al food & beverage, momenti musicali con dj set e attività di animazione per bambini, contribuendo a creare una giornata partecipata e vissuta da famiglie, operatori e cittadini di tutte le età.

Il Sindaco di Irsina Giuseppe Candela ha espresso soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa, sottolineando il valore strategico della manifestazione per il territorio e per la comunità:

“La straordinaria partecipazione registrata in questa prima edizione della Festa dell’Agricoltura ci restituisce il senso autentico di ciò che questa manifestazione rappresenta per Irsina.

Non è stata soltanto una giornata celebrativa, ma un momento concreto di valorizzazione della nostra identità e delle nostre radici produttive. L’agricoltura continua a essere uno degli elementi fondanti della nostra comunità e iniziative come questa ci consentono di raccontarne il valore, creando al tempo stesso occasioni di confronto e di sviluppo.

La presenza delle istituzioni, degli operatori del settore, delle aziende e dei cittadini dimostra che esiste una volontà condivisa di investire sul futuro del territorio partendo dalle sue eccellenze.

Questo successo rappresenta per noi un punto di partenza e ci incoraggia a dare continuità a un appuntamento che vogliamo far crescere negli anni”.

L’Assessora all’Agricoltura Maria Maddalena Papangelo, tracciando un bilancio dell’iniziativa, ha dichiarato:

“Questa prima edizione ha superato ogni aspettativa e ci restituisce una grande soddisfazione.

Da assessora all’Agricoltura e da imprenditrice agricola considero questo risultato particolarmente significativo, perché dimostra quanto il nostro territorio sentisse il bisogno di un appuntamento dedicato al settore e alle realtà che ogni giorno lo rendono vivo.

Dopo tanti anni, Irsina è tornata a celebrare la propria vocazione agricola con una manifestazione che ha saputo coinvolgere istituzioni, imprese, produttori e cittadini.

È un punto di partenza importante per valorizzare il lavoro delle aziende agricole e produttive e per continuare a costruire occasioni di crescita e promozione del territorio”.

La riuscita dell’evento è stata resa possibile grazie al lavoro dell’amministrazione comunale, dell’Assessore Michele Mazzone, di Tonino Coletta e degli uffici comunali, che hanno contribuito all’organizzazione di una manifestazione capace di coniugare identità, partecipazione e visione.

La Festa dell’Agricoltura chiude così la sua prima edizione con un bilancio più che positivo, ponendo le basi per un appuntamento destinato a crescere e a consolidarsi nel tempo come momento di valorizzazione delle eccellenze agricole e produttive del territorio irsinese.