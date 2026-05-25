Irsina celebra le sue radici e guarda al futuro del territorio: straordinaria la partecipazione registrata

Si è conclusa ieri con grande partecipazione e un ampio consenso la prima edizione della Festa dell’Agricoltura promossa dal Comune di Irsina, una giornata che ha saputo trasformarsi in un importante momento di valorizzazione del territorio, confronto istituzionale e condivisione comunitaria.
Gli spazi dell’ex consorzio hanno accolto cittadini, operatori del settore, istituzioni e visitatori in una manifestazione che ha riportato al centro l’identità agricola della comunità irsinese, confermandosi fin dalla sua prima edizione come un appuntamento capace di unire tradizione, innovazione e prospettive di sviluppo.
Oltre 30 espositori, tra produttori, aziende del comparto agricolo e rivenditori di mezzi e attrezzature, hanno animato la giornata con una vasta esposizione di trattori, macchine agricole, tecnologie per il lavoro nei campi e strumenti legati alla tradizione rurale, offrendo una rappresentazione concreta della vitalità e della forza del tessuto produttivo locale.
Particolarmente significativo il tavolo tecnico dedicato al futuro delle aree interne e allo sviluppo del comparto agricolo, che ha visto la partecipazione di Luigi Giuseppe Decollanz, presidente di Acque del Sud S.p.A., e di Vittorio Restaino, dirigente del Dipartimento Agricoltura della Regione Basilicata.
Un momento di approfondimento e confronto sulle prospettive del settore, sulle sfide che interessano i territori interni e sul ruolo strategico dell’agricoltura per la crescita economica e sociale delle comunità.
Alla manifestazione hanno preso parte anche:
- la senatrice Maria Nocco,
- il vicepresidente della Regione Basilicata Pasquale Pepe,
- il consigliere regionale Nicola Morea,
- l’assessora Antonella Lorusso del Comune di Gravina, con delega alla storica Fiera di San Giorgio,
- il presidente della Provincia di Matera Francesco Mancini, a testimonianza dell’attenzione istituzionale verso un’iniziativa che punta a diventare un riferimento per il territorio.
Accanto ai momenti di confronto e agli spazi espositivi, la manifestazione ha offerto anche occasioni di aggregazione e intrattenimento con aree dedicate al food & beverage, momenti musicali con dj set e attività di animazione per bambini, contribuendo a creare una giornata partecipata e vissuta da famiglie, operatori e cittadini di tutte le età.
Il Sindaco di Irsina Giuseppe Candela ha espresso soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa, sottolineando il valore strategico della manifestazione per il territorio e per la comunità:
“La straordinaria partecipazione registrata in questa prima edizione della Festa dell’Agricoltura ci restituisce il senso autentico di ciò che questa manifestazione rappresenta per Irsina.
Non è stata soltanto una giornata celebrativa, ma un momento concreto di valorizzazione della nostra identità e delle nostre radici produttive. L’agricoltura continua a essere uno degli elementi fondanti della nostra comunità e iniziative come questa ci consentono di raccontarne il valore, creando al tempo stesso occasioni di confronto e di sviluppo.
La presenza delle istituzioni, degli operatori del settore, delle aziende e dei cittadini dimostra che esiste una volontà condivisa di investire sul futuro del territorio partendo dalle sue eccellenze.
Questo successo rappresenta per noi un punto di partenza e ci incoraggia a dare continuità a un appuntamento che vogliamo far crescere negli anni”.
L’Assessora all’Agricoltura Maria Maddalena Papangelo, tracciando un bilancio dell’iniziativa, ha dichiarato:
“Questa prima edizione ha superato ogni aspettativa e ci restituisce una grande soddisfazione.
Da assessora all’Agricoltura e da imprenditrice agricola considero questo risultato particolarmente significativo, perché dimostra quanto il nostro territorio sentisse il bisogno di un appuntamento dedicato al settore e alle realtà che ogni giorno lo rendono vivo.
Dopo tanti anni, Irsina è tornata a celebrare la propria vocazione agricola con una manifestazione che ha saputo coinvolgere istituzioni, imprese, produttori e cittadini.
È un punto di partenza importante per valorizzare il lavoro delle aziende agricole e produttive e per continuare a costruire occasioni di crescita e promozione del territorio”.
La riuscita dell’evento è stata resa possibile grazie al lavoro dell’amministrazione comunale, dell’Assessore Michele Mazzone, di Tonino Coletta e degli uffici comunali, che hanno contribuito all’organizzazione di una manifestazione capace di coniugare identità, partecipazione e visione.
La Festa dell’Agricoltura chiude così la sua prima edizione con un bilancio più che positivo, ponendo le basi per un appuntamento destinato a crescere e a consolidarsi nel tempo come momento di valorizzazione delle eccellenze agricole e produttive del territorio irsinese.