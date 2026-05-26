Matera, la grande musica dei giovani: partono i Saggi del Conservatorio “Duni”. Gli appuntamenti

Il Conservatorio di Musica “Egidio Romualdo Duni” di Matera si prepara a vivere uno dei momenti più significativi e identitari del proprio anno accademico con la nuova stagione dei “Saggi di Studio” 2025/2026, il tradizionale ciclo di concerti che vedrà protagonisti gli allievi delle diverse classi strumentali e di musica d’insieme dell’Istituzione materana.

Un articolato calendario di appuntamenti, in programma dal 27 maggio al 15 giugno 2026, offrirà al pubblico l’opportunità di conoscere da vicino il lavoro didattico, artistico e formativo sviluppato nel corso dell’anno accademico.

Più che semplici esibizioni finali, i saggi rappresentano il momento apicale di un percorso educativo complesso e rigoroso, nel quale studio individuale, pratica interpretativa, consapevolezza musicale e crescita personale convergono in un’esperienza artistica condivisa.

È qui che il lavoro quotidiano svolto nelle classi trova la sua naturale sintesi pubblica, trasformandosi in occasione di confronto, maturazione e dialogo con il territorio.

Da sempre il Conservatorio di Matera costituisce un punto di riferimento culturale per la città e per l’intero Mezzogiorno, distinguendosi come una delle realtà di alta formazione musicale più dinamiche e riconosciute a livello nazionale.

I “Saggi di Studio” incarnano pienamente questa vocazione, restituendo alla comunità il valore di un’istituzione che forma interpreti, docenti, compositori e professionisti della musica attraverso una proposta didattica ampia, aggiornata e profondamente radicata nella qualità artistica.

L’edizione 2026 coinvolgerà numerose classi e dipartimenti, offrendo una panoramica ricca e articolata dei percorsi formativi del Conservatorio.

Il pubblico potrà assistere alle esibizioni delle classi di trombone, eufonio, sassolfono e basso tuba dei maestri A. Reda, V. Soranno e M. Cantatore, delle classi di pianoforte dei maestri M. Francione, P. Giliberti, G. Digena, P. Montemurro ed E. Grilletti, oltre ai concerti dedicati al violino, alla viola e al violoncello con gli allievi dei maestri G. Sevi, L. Monaco, M. Capece, A. Serova, L. Rundo, A. Di Marzio e S. Severi.

Ampio spazio sarà riservato anche alla musica da camera, all’accompagnamento pianistico e agli strumenti storici e popolari, con appuntamenti dedicati alle classi di A. De Felice, S. Vecerina, D. Monteduro, G. Ciaramella, F. Cera, G. Tannoia, oltre alle classi di chitarra dei maestri A. Rugolo e A. Gillo e alla classe di arpa di N. Del Popolo.

Il cartellone testimonia non soltanto la varietà dell’offerta formativa del Conservatorio, ma anche la sua capacità di valorizzare repertori, linguaggi e sensibilità differenti, costruendo percorsi artistici che spaziano dalla tradizione classica alla musica d’insieme, dalla pratica solistica alla dimensione cameristica.

Dichiara Carmine Antonio Catenazzo, direttore del Conservatorio di Matera:

“I saggi di fine anno rappresentano uno dei momenti più autentici e significativi della vita del Conservatorio, perché restituiscono il senso profondo della nostra missione formativa.

Dietro ogni esecuzione vi sono mesi di studio, disciplina, ricerca interpretativa e crescita personale.

Per i nostri studenti il palcoscenico diventa occasione di maturazione artistica e umana; per il pubblico, invece, è l’opportunità di entrare in contatto con il lavoro quotidiano di una istituzione che da decenni costituisce un presidio culturale di eccellenza per Matera e per l’intero territorio.

La qualità e la varietà del programma testimoniano il livello della nostra offerta didattica e l’impegno costante dei docenti nel formare musicisti preparati, consapevoli e aperti al dialogo con la contemporaneità”.

Afferma il Presidente Michele Niglio:

“La stagione dei saggi è anche il segno concreto della vitalità culturale del Conservatorio “Duni” e della sua capacità di essere un luogo di produzione artistica, formazione e partecipazione.

Attraverso questi appuntamenti il Conservatorio si apre alla città, condividendo talenti, competenze e percorsi di crescita che costituiscono un patrimonio collettivo. Sostenere la formazione musicale significa investire nel futuro culturale del territorio e nella valorizzazione delle giovani generazioni.

I saggi sono dunque non solo una conclusione del percorso accademico, ma anche un nuovo punto di partenza per tanti giovani artisti che si affacciano al mondo professionale della musica“.

Di seguito la locandina con i dettagli.