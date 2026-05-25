Matera accende i riflettori sulla Festa della Bruna: conferenza nazionale in Vaticano. Ecco quando

Tutto pronto per la conferenza stampa nazionale di presentazione della Festa della Bruna 2026, in programma Mercoledì 27 Maggio alle ore 16.00 presso la Sala dei 100 Giorni del Palazzo della Cancelleria Vaticana, a Roma, in piazza della Cancelleria 1.

Un appuntamento di alto rilievo istituzionale e culturale per la città di Matera e per una delle celebrazioni popolari più identitarie del Sud Italia, nell’anno in cui Matera è Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo e prende ufficialmente avvio il percorso di candidatura della Festa della Bruna a Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO.

Nel corso dell’incontro, moderato dal giornalista Antonio Ranalli, saranno presentati il programma ufficiale dell’edizione 2026, le iniziative culturali e artistiche collegate e le prospettive legate al percorso di valorizzazione nazionale e internazionale della Festa.