Basilicata, Forum Giovani: si rinnova l’Assemblea. Ecco chi può presentare domanda di iscrizione

La Regione Basilicata rinnova il proprio impegno a favore della partecipazione delle giovani generazioni alla vita sociale, culturale e politica del territorio.

È stato infatti pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata (BUR n. 22 del 16 maggio 2026 – Parte I) l’Avviso Pubblico per il rinnovo dell’Assemblea del Forum Regionale dei Giovani, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 207 del 29 aprile 2026.

Il Forum Regionale dei Giovani, istituito ai sensi della Legge Regionale 22 febbraio 2000 n. 11, rappresenta un importante organismo consultivo di rappresentanza giovanile, finalizzato a favorire il dialogo tra le istituzioni e il mondo associativo dei giovani, promuovendo il confronto, la partecipazione democratica e la valorizzazione delle idee e delle progettualità espresse dalle nuove generazioni.

Possono presentare domanda di iscrizione al Forum associazioni studentesche, associazioni giovanili di volontariato, organizzazioni giovanili di partito e sindacali, associazioni culturali, ambientaliste e sportive, associazioni delle minoranze etniche, associazioni giovanili a carattere religioso, Forum Comunali dei Giovani e altri organismi rappresentativi del mondo giovanile operanti sul territorio regionale e in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso.

Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica a partire dalle ore 8.00 del 1° giugno 2026 e fino alle ore 14.00 del 15 luglio 2026.

Dichiara l’assessore, Francesco Cupparo:

“Con il rinnovo dell’Assemblea del Forum Regionale dei Giovani intendiamo rafforzare uno strumento fondamentale di partecipazione democratica e di ascolto delle nuove generazioni.

I giovani rappresentano una risorsa strategica per il presente e per il futuro della Basilicata e devono poter contribuire attivamente alla definizione delle politiche che riguardano il loro percorso di crescita, formazione, lavoro e cittadinanza attiva.

Il Forum è uno spazio di confronto e di proposta che consente alle diverse realtà associative giovanili di dialogare tra loro e con le istituzioni regionali. In una fase caratterizzata da profondi cambiamenti sociali ed economici, è indispensabile valorizzare il protagonismo dei giovani, sostenendone la capacità di innovazione, partecipazione e costruzione di comunità.

La Regione continuerà a investire sulle politiche giovanili affinché i ragazzi e le ragazze lucani possano essere sempre più protagonisti dello sviluppo del territorio e delle scelte che ne determinano il futuro”.

L’Avviso Pubblico e la relativa modulistica sono disponibili sul portale istituzionale della Regione Basilicata e sul Bollettino Ufficiale regionale.