Casa Circondariale di Matera, al via la prima giornata di screening sanitario: “un grazie a tutti i professionisti”

Si è svolta oggi, presso la Casa Circondariale di Matera, la prima giornata di screening sanitario promossa dall’Associazione di Promozione Sociale Elisida, in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Locale di Matera.
L’iniziativa, coordinata da Lara Tataranno con il supporto del dottor Michele Campanaro, ha visto l’impegno di un’équipe sanitaria qualificata impegnata nell’erogazione di prestazioni sanitarie e in particolare l’Ecografia dei tronchi sovraortici (TSA), l’ecografia renale e vescicale.
Un momento significativo dedicato alla tutela della salute e alla prevenzione anche all’interno del contesto penitenziario, con l’obiettivo di promuovere attenzione sanitaria e dignità della persona.
Presenti, insieme al Direttore della Casa Circondariale Domenico Sabella, rappresentanti istituzionali regionali e aziendali, tra cui:
- l’Assessore Regionale alla Salute e politiche della Persona, Cosimo latronico,
- il Direttore Generale dell’ASM Maurizio Friolo,
- il Direttore Sanitario Andrea Gigliobianco,
- il Garante regionale Tiziana Silletti.
Un ringraziamento da parte della Direzione Strategica dell’ASM va a tutti i professionisti che hanno dato vita a questa importante iniziativa di prevenzione.