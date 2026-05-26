Matera, Diari e dipinti: quando la lettura incontra la pittura su stoffa. L’iniziativa dell’Unitre

Giovedì 28 maggio, dalle ore 16:30 alle 19:00, nella sede del Centro Carlo Levi di Matera, si terrà un evento conclusivo di due corsi Unitre Matera: Lettura ad alta voce condivisa e Pittura su stoffa.

Le docenti hanno pensato di organizzare un momento unico in cui si potessero ascoltare gli scritti, in forma di diario, prodotti dalla classe della prof.ssa Filomena Cancellaro e, contemporaneamente, ammirare alcuni dipinti realizzati dai corsisti della classe della prof.ssa Anna Maria Leone.

Durante le lezioni di Lettura ad alta voce condivisa sono stati letti due testi: L’altra verità diario di una diversa di Alda Merini e La lunga strada di sabbia di Pier Paolo Pasolini.

Il primo è un diario di memoria, scritto dall’autrice una decina di anni dopo la sua esperienza in manicomio, mentre il secondo è il reportage di un viaggio lungo le coste italiane, da Ventimiglia, passando per la Sicilia, e ritorno fino a Trieste, che Pasolini scrisse e pubblicò nel 1959.

Durante il corso di Pittura su stoffa si è partiti ricalcando alcuni modelli di fiori, frutti o animali già pronti e poi si è passati a “copiare” opere di pittori famosi per trarre ispirazione ed arricchire la propria tavolozza. Sono stati dipinti oggetti di vario tipo: cuscini, sciarpe, grembiuli borse e tovagliette.

L’associazione Unitre di Matera favorisce così l’apprendimento e la creatività attraverso la produzione artistica per migliorare l’ espressività, la socializzazione, la collaborazione e la solidarietà.

Di seguito la locandina con i dettagli.