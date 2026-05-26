Da Metaponto alla conquista di Maratea: 300 avventurieri da tutta Italia sono pronti a partire in bici! L’iniziativa

Si chiama BASILICATA BIKE TRAIL ed è un’avventura unsupported, l’unico evento di questo genere organizzato in Basilicata.

Dichiara Manuela Lapenta, presidente dell’associazione FIAB Potenza ciclOstile che organizza la manifestazione:

«Una nuova modalità di esplorazione del territorio in bicicletta, che coniuga avventura, sport e turismo attivo, già ampiamente diffusa nelle regioni del Nord Italia e all’estero».

Giunto alla sua sesta edizione, il Basilicata Bike Trail è ormai un evento consolidato e conosciuto in tutta Italia.

Grazie alla conoscenza capillare maturata in anni di esplorazioni, attività e sopralluoghi, gli organizzatori propongono ogni anno percorsi diversi per ampliare progressivamente le aree attraversate e consolidare collaborazioni virtuose con enti, comunità e realtà produttive.

L’edizione di quest’anno ripropone la direttrice coast to coast, con partenza da Metaponto il 30 maggio e arrivo a Maratea entro il 2 giugno.

«Lavoriamo tutto l’anno per cercare le tracce perfette.

Per il coast to coast i partecipanti potranno scegliere una delle tre tracce proposte, con chilometraggi e caratteristiche differenti: due percorsi misti (gravel e MTB), che alternano asfalto e fuoristrada, e uno completamente su asfalto. Tutti i chilometri sono stati mappati, pedalati e verificati da noi: itinerari impegnativi e spettacolari che attraversano paesaggi rurali, borghi autentici, antichi tratturi, vie della transumanza, parchi nazionali, boschi di alta quota e i paesaggi lunari dei calanchi.

Il trail funziona così: una volta ricevuta la traccia GPX, i partecipanti saranno autonomi e potranno organizzarsi in totale libertà, senza limiti di tempo.

Gli iscritti partiranno tutti insieme la mattina del 30 maggio dal lungomare di Metaponto.

Il giorno precedente sarà allestito, a partire dalle ore 16:00, un village di accoglienza presso il Camping Riva dei Greci: un pomeriggio aperto non solo ai partecipanti ma anche alla comunità locale, con musica, degustazioni di prodotti del territorio, birra artigianale e stand dedicati al mondo della bicicletta.

Il Basilicata Bike Trail sta riscuotendo un grande successo tra gli appassionati di tutta Italia, e lo dimostrano i numeri in crescita: in questa edizione saranno quasi 300 gli avventurieri che partiranno alla conquista della costa di Maratea.

È sempre più forte il desiderio di scoprire destinazioni meno convenzionali e la bicicletta è il mezzo ideale per entrare in connessione con i territori.

Grazie alla disponibilità di privati e amministrazioni comunali, anche quest’anno lo scambio con le comunità locali sarà uno degli elementi centrali dell’esperienza: lungo i tre percorsi saranno attivi tre punti ristoro convenzionati (Caffè Plaza – Tursi, Rifugio Acquafredda – San Costantino Albanese, Bar Nives – Lago Sirino) e due punti bivacco messi gratuitamente a disposizione dalle Amministrazioni Comunali di Colobraro e Latronico.

Il passaggio dei cicloviaggiatori porterà movimento anche nei centri più piccoli e remoti, generando quella microeconomia diffusa tipica del cicloturismo: sostenibile per i territori e capace di valorizzarne il ruolo di presìdi territoriali.

L’attraversamento non sarà collettivo ma distribuito nel tempo, perché ogni partecipante sceglierà il proprio ritmo e la propria modalità di viaggio.

L’assenza di tappe predefinite consentirà a tutte le località attraversate di diventare luoghi di sosta.

Unico obiettivo: godersi i paesaggi della Lucania e raggiungere il Lido La Secca di Maratea entro il 2 giugno.

«Questo evento, unico nel suo genere, è piuttosto complesso da realizzare – concludono gli organizzatori – e per questo ringraziamo tutti i partner, gli sponsor e le realtà locali che lo hanno reso possibile: BCC Basilicata, GAL La Cittadella del Sapere, APT Basilicata, Cooperativa OpAgorà, le Amministrazioni Comunali di Colobraro, Latronico e Bernalda, il Camping Riva dei Greci di Metaponto, il Lido La Secca di Maratea, le attività commerciali che accoglieranno i punti ristoro e tutte le associazioni che hanno fornito supporto e contributi al progetto».