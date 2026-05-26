Ospedale di Matera: curati i primi due pazienti con una nuova tecnica al cuore. Complimenti all’equipe

Importante traguardo per la Cardiologia dell’Ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera.
Nel laboratorio di Elettrofisiologia dell’Unità Operativa Complessa di Cardiologia, diretto da Giandomenico Tarsia, sono state eseguite con successo due procedure di ablazione transcatetere, segnando un significativo avanzamento nell’offerta assistenziale dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera.
Le procedure, eseguite qualche giorno fa, hanno riguardato una donna di 59 anni affetta da tachicardia parossistica e un uomo di 67 anni con episodi recidivanti di flutter atriale.
Gli interventi sono stati effettuati dal dottor Andrea Andriani, con il supporto dell’équipe di medici elettrofisiologi e del personale infermieristico e tecnico del laboratorio di Emodinamica–Elettrofisiologia.
L’ablazione transcatetere rappresenta una metodica avanzata per il trattamento delle aritmie cardiache: la procedura consente infatti di interrompere i circuiti elettrici anomali all’interno del cuore, eliminando aritmie che, in alcuni casi, possono risultare potenzialmente pericolose per la vita dei pazienti.
Per l’esecuzione degli interventi è stato impiegato il sistema di mappaggio elettroanatomico di ultima generazione “Carto”, tecnologia altamente innovativa che consente una precisa ricostruzione dell’attività elettrica cardiaca, aumentando accuratezza, sicurezza ed efficacia del trattamento.
Dichiara il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo:
“L’avvio delle procedure di ablazione transcatetere delle aritmie apre un nuovo scenario nella cura delle malattie cardiovascolari all’interno dell’ASM, ampliando l’armamentario terapeutico a disposizione dei professionisti sanitari.
Si tratta di un importante passo avanti che contribuirà a ridurre la mobilità sanitaria passiva e ad accrescere l’attrattività della Cardiologia”.
Sottolinea l’assessore alla Salute Politiche della Persona e Pnrr, Cosimo Latronico:
“Voglio rivolgere un sincero plauso a tutta l’équipe multidisciplinare del laboratorio di Elettrofisiologia dell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera.
L’introduzione di questa metodica avanzata non solo innalza la qualità dell’assistenza per le patologie cardiovascolari all’interno dell’ASM, ma aumenta l’attrattività delle nostre strutture.
Continueremo a sostenere con determinazione i nostri reparti d’eccellenza, investendo sul personale e sull’ammodernamento tecnologico”.