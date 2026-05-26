Pisticci, questa classe vince il concorso Fai 2026! Bravissimi

Grande soddisfazione per l’𝗜𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗼 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗿𝗲𝗻𝘀𝗶𝘃𝗼 “𝗣𝗮𝗱𝗿𝗲 𝗣𝗶𝗼 𝗱𝗮 𝗣𝗶𝗲𝘁𝗿𝗲𝗹𝗰𝗶𝗻𝗮 – 𝗤. 𝗢𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼 𝗙𝗹𝗮𝗰𝗰𝗼” di Pisticci.

La 𝟱ª𝗔 della scuola primaria ha conquistato il 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗼 𝗽𝗿𝗲𝗺𝗶𝗼 nazionale del concorso 𝗙𝗔𝗜 𝟮𝟬𝟮𝟲 “𝗗𝗲𝗰𝗼𝗿𝗼 𝗨𝗿𝗯𝗮𝗻𝗼, 𝗗𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗧𝘂𝘁𝘁𝗶 𝘂𝗻𝗮 𝗠𝗮𝗻𝗼”, dedicato ai progetti di rigenerazione urbana e cura degli spazi comuni.

Con “𝗢𝗹𝘁𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝗺𝘂𝗿𝗼 – 𝘂𝗻 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗮𝘇𝘇𝗼 𝘀𝘂𝗹 𝘀𝗮𝗽𝗲𝗿𝗲”, gli alunni hanno trasformato l’ingresso della scuola in un luogo più accogliente, luminoso e colorato, dipingendo un cielo azzurro, un arcobaleno e tanti fiori.

Un lavoro nato da un’idea semplice e preziosa: prendersi cura dei luoghi che si vivono ogni giorno, rendendoli più belli per tutta la comunità.

La cerimonia di premiazione si è svolta il 𝟮𝟱 𝗺𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 a 𝗠𝗶𝗹𝗮𝗻𝗼, con la classe collegata da remoto per raccontare il percorso svolto. Durante l’evento è arrivata anche una 𝗺𝗲𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲 per la 𝟰ª 𝗕 dello stesso Istituto.

Alla Dirigente Scolastica 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗗𝗶 𝗕𝗲𝗹𝗹𝗼, alle insegnanti, agli alunni, alle famiglie e a tutte le persone che hanno collaborato va il ringraziamento dell’Amministrazione comunale.

Quando la scuola educa alla bellezza, alla responsabilità e alla cura del bene comune, tutto il territorio cresce.