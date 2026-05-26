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Incendio a Tricarico, ecco l’intervento tempestivo della Protezione Civile del Gruppo Lucano

26 Maggio 2026

Nel primo pomeriggio di ​oggi i volontari della Protezione Civile del Gruppo Lucano di Tricarico sono scesi in campo tempestivamente per domare un incendio che ha interessato il territorio.

Grazie alla prontezza della squadra, l’incendio è stato domato tempestivamente evitando il peggio:

“In questi casi, ogni secondo è prezioso.

Avvistare un principio d’incendio e segnalarlo immediatamente può fare la differenza tra un piccolo focolaio e un disastro ambientale.

​Se avvisti fumo o fiamme, non esitare e non dare per scontato che qualcun altro lo abbia già fatto.

Chiama subito i numeri di emergenza:

  • 112 (Numero Unico Emergenza)
  • O contatta i canali di emergenza locale.

​Aiutaci a proteggere il nostro territorio”.