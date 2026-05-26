Incendio a Tricarico, ecco l’intervento tempestivo della Protezione Civile del Gruppo Lucano

Nel primo pomeriggio di oggi i volontari della Protezione Civile del Gruppo Lucano di Tricarico sono scesi in campo tempestivamente per domare un incendio che ha interessato il territorio.
Grazie alla prontezza della squadra, l’incendio è stato domato tempestivamente evitando il peggio:
“In questi casi, ogni secondo è prezioso.
Avvistare un principio d’incendio e segnalarlo immediatamente può fare la differenza tra un piccolo focolaio e un disastro ambientale.
Se avvisti fumo o fiamme, non esitare e non dare per scontato che qualcun altro lo abbia già fatto.
Chiama subito i numeri di emergenza:
- 112 (Numero Unico Emergenza)
- O contatta i canali di emergenza locale.
Aiutaci a proteggere il nostro territorio”.