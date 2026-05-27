Matera, Ospedale Madonna delle Grazie: inaugurata la “Stanza Lilla”, uno spazio dedicato all’ascolto, all’accoglienza e alla cura. Ecco le foto

E’ stata inaugurata oggi la “Stanza Lilla” presso l’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera.

Un importante passo avanti nella sensibilizzazione della Comunità e nel sostegno alle persone affette da Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA).

Il progetto ” Stanza Lilla” un service del Rotary Distretto 2120 Puglia e Basilicata che nasce con l’obiettivo di creare uno spazio dedicato all’ascolto, all’accoglienza e alla cura, contribuendo a rafforzare l’attenzione verso una problematica che coinvolge pazienti e famiglie.

All’inaugurazione hanno preso parte il Governatore del Distretto Rotary di Puglia e Basilicata Antonio Braia, alcuni presidenti dei Rotary delle due regioni, insieme al Presidente del Rotary di Matera, Giovanni Porsia, il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo, Carmela Bagnato, Responsabile dell’Unità Nutrizione Clinica e Dietetica dell’ASM, il Responsabile del DCA Vito Incampo, il Direttore Sanitario Andrea Gigliobianco, il Direttore Medico dell’Ospedale Madonna delle Grazie, Livio Melpignano, e l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Matera, Angela Braia oltre al personale del Servizio e ai soci del Rotary che hanno collaborato alla realizzazione del progetto.

La Stanza Lilla, ideato dalla moglie del governatore Lucia Fiorentino, rappresenta un segnale concreto di attenzione, collaborazione istituzionale e impegno condiviso per promuovere consapevolezza e prevenzione dei disturbi alimentari.

Ecco le foto dell’inaugurazione.