ULTIME NEWS

Piccoli eroi crescono a Montescaglioso! L’iniziativa ANPAS per gli alunni del “Palazzo Salinari”

27 Maggio 2026

Una giornata speciale dedicata agli alunni delle classi 5° della Scuola Primaria di Montescaglioso per imparare, prevenire e proteggere!

I piccoli partecipanti potranno scoprire da vicino il mondo della Protezione Civile attraverso attività interattive e dimostrazioni.

Cosa aspetta i ragazzi:

  • Conosci i rischi: Terremoti, alluvioni e comportamenti corretti.
  • Mezzi e attrezzature: Viaggio tra i veicoli e le radio di soccorso.
  • Primo soccorso: Stand con i piccoli gesti salvavita.
  • Kit di emergenza: Come preparare lo zaino per essere pronti.
  • Unità cinofila: Dimostrazione con i cani da ricerca e obbedienza.

Quando: 28 Maggio 2026

Dove: Istituto Comprensivo “Palazzo Salinari” – Montescaglioso.

Un’iniziativa a cura di Pubblica Assistenza P.C. ANPAS Montescaglioso ODV e ANPAS Basilicata.

Di seguito la locandina con i dettagli.