Piccoli eroi crescono a Montescaglioso! L’iniziativa ANPAS per gli alunni del “Palazzo Salinari”

Una giornata speciale dedicata agli alunni delle classi 5° della Scuola Primaria di Montescaglioso per imparare, prevenire e proteggere!
I piccoli partecipanti potranno scoprire da vicino il mondo della Protezione Civile attraverso attività interattive e dimostrazioni.
Cosa aspetta i ragazzi:
- Conosci i rischi: Terremoti, alluvioni e comportamenti corretti.
- Mezzi e attrezzature: Viaggio tra i veicoli e le radio di soccorso.
- Primo soccorso: Stand con i piccoli gesti salvavita.
- Kit di emergenza: Come preparare lo zaino per essere pronti.
- Unità cinofila: Dimostrazione con i cani da ricerca e obbedienza.
Quando: 28 Maggio 2026
Dove: Istituto Comprensivo “Palazzo Salinari” – Montescaglioso.
Un’iniziativa a cura di Pubblica Assistenza P.C. ANPAS Montescaglioso ODV e ANPAS Basilicata.
Di seguito la locandina con i dettagli.