Meteo: su Matera leggero calo delle temperature. Le previsioni

Fase di bel tempo con temperature quasi estive anche su Puglia, Molise e Basilicata grazie al rinforzo dell’alta pressione che porterà stabilità e meteo soleggiato fino a oggi, mercoledì 27.
Ma che tempo ci attende su Matera nei prossimi giorni?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 28 Maggio, avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 31°C, la minima di 20°C.
Venerdì 29 Maggio avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 28°C, la minima di 18°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.