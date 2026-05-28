In Basilicata Enzo Avitabile in concerto! Non sarà solo sul palco

Sabato 30 maggio 2026 a Vaglio Basilicata saliranno sul palco Enzo Avitabile e i Bottari di Portico in piazza Faustino Somma a partire dalle ore 22:00.

Un appuntamento imperdibile che porterà nel cuore della Basilicata uno dei progetti più autentici e potenti della scena musicale italiana, capace di fondere radici popolari, spiritualità e linguaggi contemporanei in un unico, travolgente rito sonoro.

Enzo Avitabile, musicista, compositore e polistrumentista di fama internazionale, è da sempre un ponte tra culture diverse: dalla tradizione napoletana al soul, dal jazz alla world music.

Accanto a lui, i Bottari di Portico – custodi di una pratica musicale ancestrale fatta di botti, tini e falci – danno vita a una performance viscerale e ipnotica, in cui ritmo e materia diventano espressione collettiva.

Di seguito la locandina con i dettagli.