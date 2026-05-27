Matera, Mons. Ambarus alla guida di Caritas Italiana: ecco le congratulazioni

“Esprimo le più sincere congratulazioni a Mons. Benoni Ambarus per la nomina a Presidente di Caritas Italiana, incarico di grande responsabilità che giunge in una fase storica in cui il tema della coesione sociale, della lotta alle fragilità e della promozione del bene comune richiede una guida autorevole e profondamente radicata nei territori”.
Lo dichiara il Consigliere regionale della Basilicata Nicola Morea, commentando l’elezione di Mons. Ambarus alla guida della Commissione Episcopale per il servizio della carità e la salute.
“Da Arcivescovo di Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico – prosegue Morea – Mons. Ambarus ha già dimostrato grande attenzione verso le comunità locali, interpretando il proprio ministero con uno sguardo concreto sui bisogni delle persone e delle famiglie.
Il confronto avviato con il territorio lucano rappresenta un patrimonio importante che oggi può trovare una più ampia valorizzazione anche sul piano nazionale”.
“Sono certo – conclude Morea – che il nuovo incarico possa rafforzare ulteriormente il dialogo tra istituzioni, mondo ecclesiale e realtà sociali ed economiche, nella consapevolezza che lavoro, inclusione e sviluppo delle comunità restano sfide centrali per il futuro del Paese.
A Mons. Ambarus rivolgo i migliori auguri di buon lavoro per questo prestigioso e delicato mandato”.