Scanzano Jonico ricorda la preziosa figura di Don Rocco, a 10 anni dalla sua scomparsa. L’iniziativa in suo onore

L’Amministrazione Comunale di Scanzano Jonico, in collaborazione con l’Associazione culturale UNITRE Jonica, ricorda la preziosa figura di Don Rocco D’Uva, parroco storico della città di Scanzano Jonico, con un evento organizzato in suo onore.
Il convegno si svolgerà il 3 giugno, data in cui ricorre il decimo anniversario della sua scomparsa, a partire dalle ore 17.00, presso il Salone delle Feste del Palazzo Baronale.
La cittadinanza è invitata a partecipare a questo momento di condivisione e memoria.
“Sempre in alto!… Verso Dio!”.
Di seguito la locandina con i dettagli.