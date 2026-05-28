Metaponto celebra l’impegno dei giovani volontari lucani: ecco com’è andata

Successo a Metaponto per la Giornata Regionale del Servizio Civile Universale promossa da Ente Pro Loco Basilicata.

Una manifestazione promossa dalla Rete Ente Pro Loco Basilicata Aps con Promozione Italia grazie alla collaborazione dell’Associazione Occse della Magna Grecia per celebrare il valore del Servizio Civile Universale e l’impegno degli Operatori Volontari, degli Operatori Locali di Progetto e dei Presidenti delle sedi lucane affiliate alla Rete Associativa di Terzo Settore Ente Pro Loco Italiane Aps impegnati nei progetti del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per l’occasione l’Ente Pro Loco Basilicata Aps presieduta da Rocco Franciosa e l’Ente Promozione Italia Aps coordinato dal Presidente Nazionale Epli Pasquale Ciurleo hanno consegnato agli Operatori Volontari e agli Operatori Locali dei Progetti l’Attestato di Merito in segno di riconoscimento e gratitudine per l’impegno profuso nell’ambito dei progetti appena terminati dal titolo “Rigenerazione di Comunitá” e “Percorso Ecosostenibile e Culturale lungo la Via Appia” e nelle attività associative svolte durante l’anno di Servizio Civile Universale per la promozione e custodia del patrimonio culturale lucano.

Sottolinea Rocco Franciosa Presidente Ente Pro Loco Basilicata Aps – rimarcando l’importanza formativa e di crescita sociale che rappresenta la realizzazione dei progetti di Servizio Civile Universale:

“Abbiamo inteso promuovere un momento conclusivo regionale con tutti gli attori coinvolti nei progetti per rivolgere loro un sentito ringraziamento per l’esperienza condivisa presso le nostre sedi.

Da anni le nostre affiliate investono importanti risorse proprie per offrire concrete opportunitá a tanti giovani lucani di cimentarsi nelle attività di animazione territoriale, informazione, promozione e accoglienza turistica nei paesi lucani anche attraverso i progetti di Servizio Civile Universale.

La manifestazione rientra nell’attivitá annuale della Rete Ente Pro Loco Basilicata grazie ai patrocini di Regione Basilicata, Apt Basilicata e Anci Basilicata che ringraziamo”.

Dopo la relazione introduttiva del Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata e Presidente Pro Loco Barile Rocco Franciosa sono intervenuti:

il Presidente di Occse della Magna Grecia Giuseppe Barberino il quale ha portato anche i saluti di Antonello De Santis Presidente Italia Jonica ed ha illustrato le attività associative incentrate sulla Magna Grecia e sulla figura del Maestro Pitagora che a Metaponto insegnò, visse e morì e dove è stata realizzata l’unica statua al mondo in stile classico riproducendo realisticamente la figura di Pitagora secondo le fonti storiche rinvenute,

la vicepresidente regionale Ente Pro Loco Basilicata e Presidente Pro Loco Pisticci Maria Teresa Romeo, il Vicepresidente della Pro Loco Marconia Franco Tornese,

il Presidente della Pro Loco Satriano di Lucania Pietro Marino,

il dirigente della Pro Loco Rivello Giampaolo Filizzola,

il Presidente della Pro Loco Marconia Paolo Giannasio.

Alla Giornata regionale del Servizio Civile Universale di Ente Pro Loco Basilicata hanno partecipato: