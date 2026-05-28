Ascolto, cura e inclusione: la medicina di genere si confronta a Matera. I dettagli

Il 29 e 30 maggio, all’Hotel Nazionale di Matera, si terrà il Congresso regionale “Focus on Gender Medicine”, organizzato dalla sezione materana dell’Associazione Italiana Donne Medico patrocinato dall’Azienda Sanitaria Locale di Matera.

Al centro dell’edizione 2026, l’impatto delle cronicità metaboliche e cardiovascolari e le loro ricadute sulla salute ossea, affrontate secondo una prospettiva di medicina di genere.

Nel corso delle due giornate si parlerà di rischio cardiovascolare, diabete, obesità e delle correlazioni con la salute ossea e muscolare, attraverso il contributo di relatori di fama nazionale e internazionale.

Ampio spazio sarà dedicato alle più recenti acquisizioni scientifiche sulla prevenzione e sulle terapie delle patologie croniche non trasmissibili, alle complicanze cliniche correlate, alla gestione in gravidanza, agli ausili per il monitoraggio della malattia diabetica e alle problematiche legate ai dismetabolismi e al dolore nella popolazione transgender, ancora poco riconosciute in ambito sanitario.

Dichiara il Direttore Generale dell’ASM Maurizio Friolo:

“La medicina di genere rappresenta oggi uno strumento fondamentale per costruire percorsi di cura più efficaci, appropriati e realmente centrati sulla persona.

Eventi scientifici come questo rafforzano competenze, interdisciplinarietà e innovazione clinica, contribuendo a una sanità sempre più capace di rispondere ai bisogni specifici delle pazienti e dei pazienti”.

L’evento, organizzato da Concetta Laurentaci, Presidente Nazionale AIDM, da Nancy Lascaro, Presidente della sezione AIDM Matera, e da Maria Cristina Mencoboni, Delegata AIDM Basilicata, si propone di offrire un aggiornamento multidisciplinare rivolto a medici di tutte le specialità e agli odontoiatri, con l’obiettivo di promuovere cure sempre più appropriate, innovative e personalizzate.

I lavori congressuali saranno aperti dall’Assessore regionale alla Salute Cosimo Latronico.

Seguiranno i saluti del Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo, del Direttore Sanitario Andrea Gigliobianco del Presidente dell’Ordine dei Medici di Matera, Francesco Dimona e del Sindaco di Matera Antonio Nicoletti.

Di seguito la locandina con i dettagli.