Oliveto Lucano: tutto pronto per la serata conclusiva del laboratorio delle cente votive. I dettagli

E’ in programma oggi 30 Maggio alle ore 17:00 ad Oliveto Lucano nella sede della Pro Loco Olea, la serata conclusiva del laboratorio delle cente votive.

L’evento organizzato dalla Pro Loco Olea di Oliveto Lucano rientra nel progetto “La vicinanza e le residenze di comunità: rete di prossimità e solidarietà”.

L’iniziativa che coinvolge l’area del Bradano – Medio Basento, zona di attuazione del progetto regionale, vede protagonisti enti del terzo settore con l’obiettivo di creare sul territorio una rete inclusiva che punti a ridurre le disuguaglianze attraverso la promozione della cultura e del volontariato, il contrasto alle solitudini involontarie, la crescita ed il rafforzamento dei legami sociali, accrescere a consapevolezza per l’abilitazione e l’acquisizione delle competenze, favorire l’autonomia delle persone con disabilità e lo sviluppo delle capacità relazionale fra associazioni.

I partner del progetto sono la Pro Loco Olea di Oliveto Lucano (ente capofila), l’Associazione Donna 2000 & Amici di Ferrandina, l’Associazione Il Girasole – Casa delle Erbe di Pomarico e l’organizzazione di volontariato Santa Maria della Rocca di Calciano.

Nell’occasione della giornata conclusiva del laboratorio delle cente votive ci sarà anche la partecipazione dell’Associazione Il Girasole di Pomarico che realizzerà un laboratorio di candele di cera d’api.

Le cente votive sono un elemento identitario della tradizione di Oliveto Lucano.

Si tratta di composizioni devozionali ispirati alla tradizione e sono a forma di corona o barchetta, realizzate con candele addobbate con fiori e nastri colorati.

Vengono portate sul capo delle donne in occasione delle processioni in onore ai santi del paese.