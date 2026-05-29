Aliano vola a New York: la cultura lucana conquista Manhattan con questo artista. L’evento

La cultura lucana attraversa l’Atlantico.

Venerdì 30 maggio 2026, ore 17:00 locali, Aliano sarà a New York per raccontare la sua storia e la sua arte nel cuore di Manhattan.

L’evento rientra in “Destination Basilicata”, l’evento di promozione internazionale organizzato da Enit, Regione Basilicata, Apt Basilicata e Comune di Aliano per promuovere Aliano e la Basilicata presso operatori turistici, giornalisti e istituzioni americane.

L’appuntamento è presso la sede Enit di New York, 32 Prince Street.

Al centro della serata c’è Paul Russotto, artista lucano di respiro internazionale.

Verrà presentato “Paul Russotto: Works 1956-2012”, il catalogo ragionato edito da Silvana Editoriale e curato da Giuseppe Appella, che documenta oltre 50 anni di pittura e disegno legati al dialogo tra l’artista e la terra dei Calanchi.

L’iniziativa è finanziata dal Programma Operativo Val d’Agri – Turismo e Cultura, promosso dal Comune di Aliano con Regione Basilicata e APT Basilicata.

L’obiettivo è trasformare il patrimonio culturale in leva di sviluppo, attrarre turismo di qualità e posizionare i borghi lucani sulle mappe internazionali in vista di Matera 2026.

La realizzazione della manifestazione è stata possibile anche grazie al sostegno di don Luigi Portarulo, parroco di St. Patrick’s Old Cathedral di New York, e di Luca Russotto, figlio dell’artista.

A chiudere, una reception con prodotti tipici lucani per offrire al pubblico americano un’esperienza diretta del territorio. “La cultura è il nostro passaporto per il mondo.

Portare Aliano a New York significa dimostrare che i piccoli comuni possono avere una voce globale.

Afferma Luigi De Lorenzo, sindaco di Aliano:

“Paul Russotto è la prova vivente di come l’arte nasca dal legame con la terra e poi la superi.

Facciamo cultura, identità, futuro. Questo è il modo in cui Aliano investe sui giovani e sull’attrattività del territorio”.

Interverranno anche Margherita Sarli, direttrice Apt Basilicata, il curatore Giuseppe Appella e rappresentanti di Enit e Regione Basilicata.