Matera, cultura e aree interne: il sindaco Nicoletti presente al seminario per giovani amministratori

Il sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, ha preso parte alla prima giornata del Seminario Tematico Residenziale “Aree interne e cultura: valori, modelli e strumenti per ridisegnare il territorio”, in programma fino al 30 maggio sede della Cte di Matera.

L’iniziativa è promossa da PUBLICA – Scuola ANCI per giovani amministratori, progetto di ANCI co-finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, e si rivolge agli amministratori locali under 35; un’occasione di confronto e approfondimento sui temi della trasformazione, dell’inclusione e della partecipazione nelle aree interne, con particolare attenzione al ruolo della cultura quale leva strategica per lo sviluppo territoriale e la rigenerazione delle comunità.

Al centro dei lavori, strumenti, modelli e buone pratiche utili a rafforzare le capacità amministrative dei giovani amministratori, favorendo processi innovativi di governance e valorizzazione del patrimonio culturale e sociale dei territori.

“Da Matera e dalla sua storia recente emerge un messaggio concreto e di fiducia rivolto agli amministratori delle aree interne – dichiara il sindaco Antonio Nicoletti –.

È possibile invertire dinamiche che sembrano parlare di declino inesorabile, e invece proprio sotto i nostri occhi possono esserci le risorse per risalire la china.

Servono fiducia, competenze e impegno di tutti, istituzioni locali e sovralocali, cittadini e imprese, ciascuno nei rispettivi ruoli, nella consapevolezza che il patrimonio dei nostri territori necessita di essere riconosciuto e messo a valore, perché si creino opportunità inedite di sviluppo”.

Il seminario conferma il ruolo di Matera quale laboratorio nazionale di innovazione culturale e territoriale, luogo di confronto sui temi della partecipazione, della sostenibilità e delle politiche pubbliche orientate ai giovani e ai territori.