Policoro, 500 studenti pronti a vivere un’esperienza di Orientamento Outdoor: la natura diventerà un’aula a cielo aperto. I dettagli

Dal 6 al 10 Giugno 2026, presso il Circolo Velico Lucano di Policoro, si svolgerà la seconda edizione della Summer School, l’evento di punta che chiude il progetto “OrientaMenti”.

Promossa dall’Università degli Studi della Basilicata e curata dal Centro di Ateneo POLiS (Percorsi di Orientamento, Lifelong learning e supporto agli Studenti), l’iniziativa punta a traghettare gli studenti delle scuole superiori verso la scelta universitaria attraverso un metodo innovativo che affianca didattica e natura.

Il progetto, avviato nel 2022 e finanziato nell’ambito del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – M4C1-24, D.M. n. 934 del 03/08/2022), nasce con l’obiettivo di accompagnare, incoraggiare e sostenere le studentesse e gli studenti nel delicato passaggio dalla scuola secondaria all’università.

La cinque giorni lucana, articolata in due turni, vedrà la partecipazione complessiva di circa 500 studenti e studentesse, accompagnati dai loro docenti, provenienti dagli istituti secondari di secondo grado di Potenza, Melfi, Marsicovetere, Bernalda, Ferrandina e Moliterno.

Il cuore dell’iniziativa è rappresentato dai “Percorsi laboratoriali all’aperto” guidati dai docenti Unibas.

Si tratta di un’esperienza di Orientamento Outdoor dove la natura diventa un’aula a cielo aperto.

Il programma didattico sarà arricchito da escursioni e attività sportive, tra cui vela, canoa e paddle surf, tiro con l’arco, orienteering.

L’approccio si basa sul learning by doing: le sfide fisiche e relazionali offerte dal contesto naturale si trasformano in opportunità di crescita personale, utili a sviluppare competenze sociali, cognitive e una maggiore autoconsapevolezza nelle scelte future.

Il percorso si concluderà con le attività trasversali “LabOrienta – Un Mare di Possibilità”, condotte da esperti di orientamento che affiancheranno i ragazzi nell’elaborazione di un progetto di vita personale e professionale, fornendo loro strumenti concreti per affrontare con consapevolezza e serenità non solo il passaggio verso il mondo accademico o lavorativo, ma le scelte e le transizioni che definiranno il loro futuro.

L’inaugurazione dell’iniziativa avrà luogo presso il Circolo Velico Lucano di Policoro, il 6 giugno p.v., alle ore 15:00, per quanto riguarda il primo turno, e l’8 giugno p.v., alle ore 15:00, per il secondo turno.

La cerimonia si aprirà con i saluti istituzionali dell’Ateneo, del Comune di Policoro, del Centro Universitario Sportivo Unibas, dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, e dell’Ufficio Scolastico Regionale, a cui farà seguito l’illustrazione del programma delle attività da parte della Direttrice del Centro di Ateneo POLiS, prof.ssa Ada Braghieri.