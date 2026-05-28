Tragico incidente: addio al giovane Cristian, originario della Basilicata

Tragico incidente stradale a Fiumicino nella mattinata di giovedì 28 maggio: ha perso la vita Cristian Di Carlo, infermiere lucano di 42 anni, originario di Rapolla, in provincia di Potenza, e residente nel Lazio.

Lo schianto è avvenuto all’incrocio tra via dell’Aeroporto e via Falsarego, non lontano dal ponte della Scafa, che collega Ostia e Fiumicino.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, la motocicletta su cui viaggiava l’uomo, diretto verso Ostia, avrebbe tamponato un furgone.

L’impatto è stato violentissimo e lo ha sbalzato sull’asfalto.

Nonostante indossasse casco e dispositivi di protezione, comprese le protezioni dorsali, le ferite riportate si sono rivelate purtroppo fatali.

I sanitari del 118, arrivati rapidamente sul posto, hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per il 42enne non c’è stato nulla da fare.

Cristian Di Carlo era un professionista stimato, esperto di dialisi presso l’ospedale Grassi di Ostia.

Lascia la moglie e due figli piccoli.

Alla famiglia va il cordoglio e la più sincera vicinanza in questo momento di grande dolore.